Gaza | razzi palestinesi contro Israele Replica Tel Aviv | raid su basi Hamas | la tregua è

Gaza - tregua in bilico : nella notte razzi di Hamas e raid di Israele - : razzi palestinesi sono stati lanciati verso diverse località del Neghev occidentale, ma sono stati intercettati in volo dal sistema di difesa Iron Dome. L'esercito israeliano ha risposto colpendo ...

Gaza - bombe su postazioni di Hamas dopo i razzi contro Israele : Tel Aviv - Le forze armate israeliane hanno attaccato nella notte 15 postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza , in risposta al lancio di razzi dall'enclave palestinese , tre dei quali sono stati ...

Israele - due razzi lanciati da Gaza : uno è stato intercettato : Israele, due razzi lanciati da Gaza: uno è stato intercettato Israele, due razzi lanciati da Gaza: uno è stato intercettato Continua a leggere L'articolo Israele, due razzi lanciati da Gaza: uno è stato intercettato proviene da NewsGo.

Gaza - razzi Hamas al confine Israele : 7.13 La tacita tregua raggiunta giorni fa fra Israele e Hamas è in bilico dopo una nottata di fuoco in cui da Gaza sono stati sparati razzi verso località israeliane di confine. A questi nuovi attacchi l'aviazione israeliana ha già reagito colpendo obiettivi dei gruppi armati palestinesi Non si hanno notizie di vittime. Ieri aquiloni incendiari palestinesi hanno causato gravi danni nei campi agricoli israeliani di confine. Decine di ettari ...

Israele - due razzi lanciati da Gaza : 20.49 Due razzi sono stati lanciati da Gaza verso il Sud di Israele dove sono risuonate le sirene d'allarme antimissile nelle comunità ebraiche ai confini con la Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il portavoce dell'esercito israeliano Uno dei due razzi, riferisce la stessa fonte, è stato intercettato dal sistema di sicurezza Iron Dome mentre l'altro è caduto nel territorio palestinese. Secondo il quotidiano 'Yedioth Ahronoth', al momento non ...

Pioggia di razzi e raid : a Gaza è scontro fra jihadisti e Israele : Il più intenso lancio di colpi di mortaio e razzi, e la più massiccia rappresaglia israeliana, «dal 2014». Al confine fra la Striscia di Gaza e Israele ieri si è combattuta una battaglia che ha rischiato di essere il preludio di una nuova offensiva come quella di quattro anni fa, che costò la vita a 2.300 palestinesi e 73 israeliani. Alla fine dell...

Israele - intercettati razzi in arrivo dalla Striscia di Gaza. Raid di rappresaglia dell’aviazione : “Risponderemo con forza” : Si sono svegliati con le sirene di allarme gli abitanti delle zone israeliane circostanti la Striscia di Gaza mentre entrava in funzione la batteria Iron Dome che ha intercettato la maggior parte dei 25 mortai sparati verso Israele. Ai Raid di rappresaglia dei caccia israeliani gli islamisti dalla Striscia hanno risposto con nuovi lanci nel pomeriggio. Era dalla guerra del 2014 che non c’era un confronto militare simile. Dopo mesi di silenzio ...

Mo : Gaza - attacco aereo israeliano dopo i razzi dalla Striscia : Una decina di missili sono stati sparati da velivoli dell'aviazione israeliana contro obiettivi della Jihad islamica nel centro della Striscia. Lo afferma la radio israeliana. La Jihad islamica ha ...

Martedì mattina dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 27 razzi verso Israele : Martedì mattina dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 27 razzi verso Israele, ha detto il ministero della Difesa israeliano. Gran parte dei razzi sono stati intercettati da Iron Dome, il sistema di difesa missilistico israeliano, ma alcuni hanno raggiunto The post Martedì mattina dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 27 razzi verso Israele appeared first on Il Post.