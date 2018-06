Gaza | bombe su postazioni di Hamas dopo i razzi contro Israele

Dopo le bombe sulla Siria - a Gaza una vigilia incerta : Se il raid Usa-Francia-Gran Bretagna sulla Siria, per punire Assad per il rinnovato uso delle armi chimiche (senza esibire alcuna prova dell'accaduto), si è alla fine realizzato, la pioggia di missili sulle basi russe del paese, minacciate da Trump con uno dei suoi tweet, non si è vista.Si è trattato di un attacco circoscritto e delimitato, con preavviso a Putin, dichiarando che l'obbiettivo non era il rovesciamento di Assad ...