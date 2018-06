Finalmente un videogame che ci fa tornare uomini

ilgiornale

(Di domenica 3 giugno 2018) Alessandro GnocchiPuò un videogioco raccontare il futuro con la profondità e la forza (anche cinematografica) della migliore fantascienza? Detroit: Become Human riesce nell'intento e si colloca immediatamente tra i capolavori dell'arte ludica. Non immaginate un'esperienza frenetica da "sparatutto". Detroit: Become Human ha il passo lento ma avvincente delle migliori serie televisive. Siamo a Detroit, tra vent'anni. Sullo sfondo, veniamo a sapere che Stati Uniti e Russia sono ai ferri corti. Ma il cuore del racconto è un altro e tocca temi come l'intelligenza artificiale, l'autocoscienza delle macchine, il concetto di libertà ma anche di umanità. Inizialmente controlliamo tre personaggi destinati a incontrarsi. Ma come e perché lo decidiamo noi, ogni scelta apre una porta e ne chiude altre dieci. Il che significa, tra l'altro, che Detroit: Become Human si può giocare più volte, arrivando ...