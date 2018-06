FILM IN TV Dal 3 al 9 giugno

Storie dal mondo con Wanted Cinema - 11 tra documentari e FILM in arrivo nei cinema d'Italia : Il documentario per la regia di Lucija Stojevic 'La mia Vita è un Ballo La Chana' : racconto della vita di Antonia Santiago Amador , in arte 'La Chana', conosciuta in tutto il mondo negli anni '60 e '...

“2001 : Odissea nello spazio” - al The Space la versione rimasterizzata a 50 anni dall’uscita del FILM : 2001: Odissea nello spazio fa ritorno al cinema. In occasione del 50esimo anniversario di uno dei film più celebri di Stanley Kubrick, considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza e non solo, sarà proiettata la versione rimasterizzata per soli due giorni, il 4 e il 5 giugno, in tutti i multisala del circuito The Space Cinema. Il film, basato su un soggetto di Arthur C. Clarke, racconta una favola apocalittica sul destino ...

FILM in uscita - cosa vedere e cosa no : dall’imperdibile Lazzaro Felice a End of Justice con Denzel Washington : Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno. Italia/Francia/Svizzera 2018. Durata: 130’. Voto 4,5/5 (AMP) Si chiama L’inviolata e sorge in un’arida valle del centro Italia. Qui una villa patronale e un semplice casolare si affiancano in una cornice bucolica: nella prima vive la marchesa Alfonsina della Luna, nell’altra famiglie allargate di poveri contadini, ancora ridotti alla mezzadria. Già, perché ...

Cuccioli di cinghiale FILMati in gabbia dalla polizia locale e poi uccisi : è polemica : Gli animali dovevano essere catturati e abbattuti nell'ambito di un piano locale per il contenimento dei cinghiali ma a provocare ad essere contestata è stata proprio la scelta di fare un video agli animali in procinto di essere uccisi e poi la foto alle loro carcasse. La polizia locale ha parlato di leggerezza scusandosi per l'accaduto.Continua a leggere

EUGANEA FILM FESTIVAL 17 - Dal 14 al 24 giugno : Verranno presi i racconti di questi spettacoli e verranno smontati come un mazzo di carte dal quale pescare ogni volta figure diverse. Il programma di sabato 23 e domenica 24 prevede inoltre alcune ...

Divergent : trama - cast e curiosità sul FILM tratto dall’omonimo best seller : Giovedì 31 maggio va in onda a partire dalle 21.20 su Italia Uno, in prima tv, Divergent, pellicola del 2014 che è il primo capitolo di una quadrilogia incentrata sulle avventure di Tris Prior. Il film è diretto da Neil Burger, che ha diretto anche Limitless nel 2011. Divergent: il trailer Divergent: trama In seguito a una grande guerra che ha distrutto le città e reso necessaria la riorganizzazione della società, gli esseri umani vengono ...

Maratona Jurassic World : al The Space gli ultimi due FILM della saga nata dalla mente di Steven Spielberg : A 25 anni dall’uscita di Jurassic Park, il film di Steven Spielberg che ha rivoluzionato la storia del cinema e degli effetti speciali, arriva nei cinema The Space una nuova cineMaratona dedicata agli ultimi due film della saga sui dinosauri più amata di sempre. Mercoledì 6 giugno, in tutti i multisala del circuito, saranno proiettati Jurassic World e, in anteprima nazionale, il sequel Jurassic World – Il Regno Distrutto, nelle sale italiane a ...

Cuneo - cinghialotti FILMati in gabbia dalla polizia locale - poi uccisi e 'messi in mostra' scoppia la polemica : La scena sta indignando il web e il modo degli animalisti piemontesi. Quindici cinghialotti catturati nel Cuneese, a Marsaglia, compaiono prima in un video di 30 secondi al momento della cattura, in ...

Sonic - James Marsden di Westworld nel FILM tratto dal videogioco : Nelle scorse ore era circolata la voce che dovesse essere Paul Rudd, l’attore oggi famoso per la sua interpretazione nei film Marvel su Ant-Man, a essere il personaggio in carne d’ossa nella prossima pellicola tratta dai videogiochi di Sonic. Invece ora è ufficiale che la Paramount ha scelto un altro protagonista: a ricoprire questo ruolo accanto al riccio blu superveloce sarà infatti James Marsden, noto ai più per dare il volto ...

The Moment - il FILM "girato" dal cervello dello spettatore : La trama del lungometraggio viene decisa dalla mente di chi guarda attraverso una cuffia che traccia l’attività elettrica cerebrale

ANGELO IZZO - DAL MASSACRO DEL CIRCEO AL MOSTRO DI FIRENZE/ Il pm : “Sembra un FILM - ma è tutto vero” : ANGELO IZZO, dal MASSACRO del CIRCEO al MOSTRO di FIRENZE: di Narducci la villa dove è stata uccisa la 17enne Rossella Corazzin, prima violentata. I particolari emersi in queste ore(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:50:00 GMT)

La 14esima di BiograFILM Festival si svolgerà dal 14 al 21 giugno ma sarà preceduta da una serie di eventi a misura di Follower : ... il cartellone di eventi live fuori sala di Biografilm che ogni anno anima il Parco del Cavaticcio di Bologna proponendo quotidianamente proiezioni, spettacoli, incontri e concerti, oltre a una ricca ...