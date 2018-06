Ficus Benjamina | bonsai

ideegreen

(Di domenica 3 giugno 2018), una pianta che co abita con molti italiani dal pollice verde, anche nella sua versione, ma non solo. Si tratta di una perenne sempreverde originaria delle zone tropicali dell’Asia ma ampiamente diffusa anche in India, Cina meridionale, Malaysia, Filippine, nord Australia e in alcune isole del Pacifico meridionale. Si parla spesso dicome se fosse sempre quello che più di frequente viene acquistato e adottato in appartamento, esistono infatti molte varietà di questa pianta tra cui :Benjamino Exotica,Benjamino Golden king,Benjamino Nuda,Benjamino Mini Gold . (altro…)Idee Green.