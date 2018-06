Fiat - Una bella storia | Punto - FOTO GALLERY

“180 di questi giorni” – Concluso il concorso Italgas : una Fiat 500L Natural Power a un giovane di 26 anni : Concluso il concorso Italgas “180 di questi giorni”: a un giovane di 26 anni la Fiat 500L Natural Power in palio Si è Concluso con l’assegnazione della Fiat 500L Natural Power il concorso “180 di questi giorni” lanciato da Italgas per celebrare i 180 anni di storia di una delle più antiche aziende italiane, unanimemente riconosciuta come la società che ha portato il gas nelle case degli italiani e contribuito allo sviluppo ...

Non hai una Fiat? non puoi parcheggiare nel piazzale della fabbrica : ATESSA (CHIETI): Vita dura per le tute blu della Sevel, azienda appartenente al gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Come rende noto L'Espresso, in un suo speciale, i dipendenti della fabbrica abruzzese devono fare i conti ogni giorno, con il rischio di prendere una multa. Il motivo? sono "colpevoli" di parcheggiare, in maniera irregolare, fuori dalla fabbrica. Ma, d'altra parte, gli operai non hanno molte alternative. Le disposizioni aziendali Dal ...

“Diletta è il passato”. Ricordate Leonardo Greco di Uomini e Donne? La sua scelta - anni fa - emozionò tutti. Una storia d’amore lunga e travagliata che ha tenuto i fan col Fiato sospeso. Ma ora è davvero finita : chi è la sua nuova fidanzata : Leonardo Greco è uno dei tanti volti lanciati da Uomini e Donne. Sono passati anni da quando sedeva sul trono, ma si è continuato a parlare di lui e della sua ‘scelta’ Diletta Pagliano perché la loro storia è andata avanti a lungo tra alti e bassi. Quando è finita definitivamente? Difficile stabilirlo con esattezza nel loro caso, ma possiamo dire poco più di un anno fa. Leonardo e Diletta si sono amati alla follia, poi allontanati, poi ...

“Duri provvedimenti disciplinari”. GF - lo scoop. A poche ore dalla diretta - mentre i concorrenti si fanno belli per la puntata - arriva la sofFiata dalla produzione. La “sorpresa” sarà una doccia gelata per i ragazzi : Lunedì 30 aprile 2018 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Che succederà questa sera nella casa di Cinecittà? Chi uscirà? I concorrenti a rischio eliminazione, cioè i nominati della settimana, sono Alberto Mezzetti (cioè Tarzan), Filippo Contri, Patrizia Bonetti (che in settimana ha avuto un piccolo malore) e Lucia Orlando. Ne siamo certi: quella di lunedì 30 aprile sarà una serata particolare durante la quale ne succederanno delle ...

Una delle strade più pericolose al mondo è inondata d’acqua. Il video dalla jeep in soggettiva toglie il Fiato : Il video è stato girato in Nepal. Un vecchio furgoncino adibito al trasporto persone sta attraversando una strada di montagna nei pressi dei laghi Manang and Tilicho. La strada, a causa di una cascata è invasa dall’acqua, e alcuni tratti sono sprovvisti di guardrail. Le persone a bordo, nonostante il pericolo di precipitare nella scarpata sembrano però essere completamente a loro agio. La sicurezza dell’autista che procede spedito lungo le curve ...

Le immagini mozzaFiato della superficie di una cometa : Arrivare fino alla superficie della cometa Churyumov-Gerasimenko: la sonda Rosetta dell'agenzia spaziale Europea, ha compiuto un'impresa storica mai realizzata prima: l'ESA è riuscita a mandare una ...

GrafFiata dal suo gatto al seno - contrae una malattia che le divora la pelle : Una donna canadese di 48 anni, madre di due figli, ha lottato per la vita dopo aver contratto una malattia mortale a seguito di un graffio del suo gatto al seno. Theresa Ferris White ha sviluppato il cosiddetto ‘pioderma gangrenoso’ (PG), mentre lavorava in un ricovero per animali. Si tratta di una condizione che può essere scatenata da punture di insetti e che ha portato al "distacco della pelle putrefatta proprio come quella di un cadavere” ha ...

Modaiola e milanese : è una Fiat 500 da Collezione : fashion - 'Quale miglior luogo di Milano per lanciare la nuova Fiat 500 Collezione? Dichiariamo in modo aperto la nostra volontà di far entrare 500 Collezione nel mondo della moda e del fashion - ...

Basket - EuroCup 2019 : la Fiat Torino potrebbe ricevere una wild card : La Fiat Torino è una delle squadre favorite per ottenere una wild card per la prossima edizione dell’EuroCup. Il board della competizione ha stabilito i criteri di partecipazione pochi giorni, a margine della finale tra Darussafaka e Lokomotiv Kuban. Le squadre italiane ammesse di diritto saranno due, stabilite in base al risultato dei playoff, ma una terza formazione potrebbe essere invitata. Stando a quanto riportato nell’edizione ...

Il Samsung Galaxy S9 in omaggio a chi acquista una Fiat 500 ad aprile : Galaxy4U è una nuova iniziativa in virtù della quale chi acquisterà nel corso di aprile uno dei modelli della gamma 500 riceverà in regalo un Samsung Galaxy S9 L'articolo Il Samsung Galaxy S9 in omaggio a chi acquista una FIAT 500 ad aprile proviene da TuttoAndroid.

Armati di fucile assaltano l'area di servizio. E' caccia a una Fiat Idea : TREPUZZI - I rapinatori tornano a colpire nel Salento. E questa volta, presso un'area di servizio molto frequentata, vista la collocazione: la superstrada Lecce-Brindisi. Insolita, però, è stata la ...

Uomini e donne - Riccardo del Trono over di Maria De Filippi 'è superdotato' : sofFiata in diretta - la prova in una foto : Una sorpresa piccante a Uomini e donne di Maria De Filippi : il cavaliere Riccardo del Trono over sarebbe superdotato . A lanciare il sasso è stata, manco a dirlo, l'opinionista Tina Cipollari , che ...