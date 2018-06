Festival dell' economia De Bertoldi | FdI | | «Anche per Soros la pacchia è finita»

AGIRE per il Trentino : * George Soros a Trento : " È incredibile che per il Festival dell'Economia venga accolto un personaggio come LUI ' - : Noi italiani dovremmo ricordarci l'attacco speculativo alla nostra lira nel 1992, che ha poi portato ad un passo dal baratro la nostra economia nazionale. A causa di questa azione, la Banca d'Italia ...

Cosenza - grande successo per la prima edizione del Festival delle Culture Intrecciate : La kermesse promossa dall'assessorato comunale alla Cultura ha visto per tre giorni alternarsi concerti, dibattiti, spettacoli dedicati alle identità italiane nuove, riscuotendo un grande ...

Nuova edizione per il Festival della Comunicazione : SPETTACOLI Per esplorare appieno il tema Visioni , non potevano certo mancare contributi dal mondo del teatro, della musica e della poesia. Anche quest'anno saranno infatti molti gli spettacoli ...

Festival della Comunicazione a Camogli : date - programma e quello che c'è da sapere : Sul tema Visioni si affronteranno e confronteranno oltre 100 ospiti tra i più prestigiosi rappresentanti della cultura, dell'economia, della scienza, dello spettacolo, dell'innovazione tecnologica ...

OltrEconomia Festival 2018 - Estrattivismo e Pace in Colombia : il protagonismo delle donne : E parlare di Colombia spiega bene cosa significa essere donne nel pieno di un'economia ultraestrattivista, che spiana ogni diritto umano ed ambientale nel segno del profitto: « Essere donne contadine ...

A Trento Festival dell'intelligenza artificiale : Cosa sa fare e può fare un robot? In che modo sostituisce o è complementare al lavoro umano? Ne hanno parlato, a Trento - nell'ambito del festival dell'Economia - Roberto Cingolani, fisico, direttore Scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia - IIT di Genova e Massimo Mazzalai, caporedattore della redazione Rai di Trento. Con loro anche iCub, ...

Festival Aperto all'insegna della trasformazione foto : REGGIO EMILIA " La nuova e decima, edizione del Festival Aperto, in programma a Reggio in settembre, ottobre e novembre, si snoda fra 28 eventi fra concerti e spettacoli nei tre teatri della Fondazione: i teatri Municipale Valli, Ariosto e Cavallerizza, e una "trasferta" alla Fonderia Aterballetto. Il Festival apre il 15 settembre con il concerto inaugurale ...

Alba Music Festival : la Festa della Repubblica di Italy & Usa sulle note del Bolero - sabato 2 giugno : ... in occasione del 50° anniversario dell'uscita de Il Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio , era il 1° giugno del 1968, , alle ore 11 la Chiesa di San Giuseppe ospiterà la prima esecuzione al mondo di "...

Al Festival dell'Economia parla il robot : TRENTO . "Buon pomeriggio a tutti! Io sono iCub, il robot umanoide dalle sembianze di un bambino": esordisce al Festival dell'Economia di Trento così il robot più celebre progettato dall'Istituto ...

Ict : dal 6 al 9 settembre torna il Festival della Comunicazione di Camogli - 3 - : Fitto anche il calendario degli spettacoli, con i contributi del mondo del teatro, della musica e della poesia, i laboratori dedicati ai più giovani, che spaziano dall'educazione alla sostenibilità ...

Ict : dal 6 al 9 settembre torna il Festival della Comunicazione di Camogli - 2 - : AdnKronos, Saranno oltre 100 gli ospiti presenti, provenienti dal mondo della letteratura, della filosofia, della storia, della semiotica e dell'antropologia. Ma anche dal mondo della scienza e della tecnologia, dal teatro e dalla tecnologia, dal giornalismo, fino all'economia e all'impresa. Fra i tanti ospiti presenti ci saranno lo scrittore Andrea De Carlo, l'autrice di graphic ...

