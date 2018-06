Festa della Repubblica e televisione | quest’anno i complimenti vanno a Sky

Bari - alla Festa della Repubblica armato di accetta - diffonde il panico : Molta paura ieri mattina quando, poco dopo le 10, a Bari, nei pressi dell'area transennata di Largo Adua, dove stava per iniziare la parata commemorativa della festa della Repubblica, un uomo di 53 anni barese, è stato fermato da due agenti della polizia ed è stato trovato in possesso di un'accetta lunga 37 centimetri e con lama di 10 che nascondeva sotto una divisa mimetica militare.È stato l'atteggiamento dell'uomo a insospettire i due vigili ...

Festa della Repubblica in televisione - quest’anno i complimenti vanno a Sky : Che in questo Paese sia difficile per la televisione celebrare qualsiasi ricorrenza civile è cosa ben nota. Basta pensare a quanto è successo un paio di settimane fa in occasione del quarantennale della morte di Aldo Moro. Rai 1 aveva organizzato un’eccellente prima serata, con un monologo recitato da Luca Zingaretti seguito da una fiction molto originale sulla vita di Moro-professore. Ma la maggior parte dei telespettatori l’ha snobbata facendo ...

Ascolti TV | Sabato 2 giugno 2018. Cavalli di Battaglia in replica 14% - Finalmente la Felicità 12.6%. L’Anniversario della Festa della Repubblica al 39.2% : Finalmente la Felicità Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 2.093.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 Finalmente la Felicità ha raccolto davanti al video 2.302.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 Una Famiglia all’improvviso ha interessato 1.439.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Italia 1 Transformer 3 ha intrattenuto 1.173.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della ...

La Festa della Repubblica tra buoni auspici - moniti e festeggiamenti : Il giorno dopo il giuramento e l'insediamento del nuovo governo gialloverde a guida Giuseppe Conte, le più alte cariche dello Stato si ritrovano a Roma per celebrare la festa della Repubblica. ...

Notizie del giorno : Festa della Repubblica : Notizie del giorno: Lìla parata per i festeggiamenti del 2 giugno ha rappresentato l’esordio istituzionale del nuovo governo. Di Maio e Salvini al lavoro nei Ministeri. Notizie del giorno: Festa della Repubblica News. La parata per i festeggiamenti del 2 giugno ha rappresentato l’esordio istituzionale per i ministri freschi di nomina. Da sottolineare inoltre il bagno di folla del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto ...

Festa della Repubblica - 2 giugno/ Diretta video Rai - le Frecce Tricolori. Conte - "Italia non è corrotta" : Festa della Repubblica, 2 giugno: parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:12:00 GMT)

Festa della Repubblica a caccia di funghi in Aspromonte : trovato un esemplare enorme sulle colline di Reggio Calabria : Festa della Repubblica a caccia di funghi in Aspromonte: Pasquale Costantino ha ritrovato un esemplare di porcino (boletus-pinophilus) bellissimo e dal peso non certo comune (quasi un chilo e mezzo!) sulle colline di Reggio Calabria, in zona Bisurgi. “Non si tratta del primo ritrovamento effettuato dal sottoscritto in questo periodo dell’anno” ci spiega Pasquale. L'articolo Festa della Repubblica a caccia di funghi in ...

La Festa della Repubblica dei 5 stelle : Piazza piena alla Bocca della Verità per la manifestazione indetta dal M5S inizialmente per protestare contro il "no" del Colle al governo e poi trasformata, con lo sblocco dell'impasse, nella "festa del governo del cambiamento". In alcune migliaia sono arrivati a Roma con pullman provenienti da tutta Italia. Dietro il palco spicca un cartello con la bandiera dell'Italia e la scritta "il mio voto conta" mentre tra i militanti sventolano ...

M5s - Festa del governo del cambiamento : in migliaia in piazza Bocca della Verità : Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. piazza Bocca della Verità a Roma è già gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita del ‘governo del cambiamento’ di cui il M5S è azionista di maggioranza. Tricolori e vessilli del Movimento 5 Stelle colorano la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle all’esecutivo giallo-verde per via del caso ...

pat * celebrazioni 72° anniversario della fondazione : Rossi - "La Festa della Repubblica riporti serenità e coesione" - : In apertura del suo discorso, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, ha ricordato la cronaca politica recente: "Io credo che il confronto politico, per quanto aspro, non ...

CUORGNÉ " La musica dell'Accademia Filarmonica dei Concordi per celebrare la Festa della Repubblica - FOTO e INTERVISTA - : Ci tengo a sottolineare come la nostra banda è pronta ad accogliere nuovi giovani che desiderano avvicinarsi al mondo della musica: per chi fosse interessato può passare presso la Casa della musica ...

Festa della Repubblica - Di Maio e Salvini : "Un buon modo per partire col nuovo Governo : Soddisfazione. Con questa parola si possono riassumere gli interventi di Luigi Di Maio (Movimento cinque stelle) e Matteo Salvini (Lega) al loro arrivo in via dei Fori Imperiali...