Ferro risponde a Fontana I gay non siano invisibili

ilgiornale

: Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana.'Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile' - HuffPostItalia : Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana.'Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile' - Corriere : Famiglie gay, Tiziano Ferro risponde a Fontana: «Non voglio supporto» - passeri_sabrina : RT @Corriere: Famiglie gay, Tiziano Ferro risponde a Fontana: «Non voglio supporto» -

(Di domenica 3 giugno 2018) Dopo le parole del ministrosulle coppie gay, arriva la reazione di Tiziano. Il cantante ha messo nel mirino il neo ministro della Famiglia e ha postato un messaggio significativo su Instagram: "Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Parole chiare che sui social sono state condivise da migliaia di fan., che ha fatto coming out nel 2010, ha voluto così mandare un segnale a tutto il mondo Lgbt che si è sentito sotto attacco dopo le parole diche la Corirere ha affermato: "Le famiglie gay non esistono". Il ministro però ha sottolineato che questo tipo di questione non fa parte del contratto di governo tra Lega e M5s e quindi sul fronte delle unioni civili il governo non interverrà. Posizione questa ribadita anche dal ministro degli Interni e leader della Lega, Matteo Salvini: "Non è un punto del contratto del governo. Evitiamo ...