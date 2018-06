Famiglie gay | Tiziano Ferro risponde a Lorenzo Fontana | “Non voglio supporto | mi

Famiglie gay - così Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana : L’ha subito dichiarato il nuovo ministro per la Famiglia: per lui c’è una sola famiglia, «composta da uomo, donna e figli. Le Famiglie arcobaleno? Non esistono». così la pensa Lorenzo Fontana, leghista doc, che si è sùbito tirato addosso non poche polemiche da parte di tutte le associazioni LGBT. È comunque evidente che, con lui si cambia rotta, e chissà dove andranno a finire le «conquiste» dei governi Renzi e Gentiloni che, dopo ...

Famiglie gay - Tiziano Ferro risponde a Fontana : «Non voglio supporto - mi basta non sentirmi invisibile» : «Non voglio supporto. Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile». Tiziano Ferro ha risposto su Instagram, con una Storia, alle dichiarazioni del ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo ...

Tiziano Ferro contro Ministro Fontana/ “Famiglie gay non esistono? Mi basta smettere di sentirmi invisibile” : Tiziano Ferro contro il Ministro Lorenzo Fontana: "le famiglie gay non esistono? Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Critiche al leghista dal mondo LGBT: la difesa di Fedriga(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:54:00 GMT)

Governo Conte - Fontana si difende : <br>"Famiglie gay? Polemica strumentale" : 19:00 - Lorenzo Fontana, neo Ministro alla Famiglia, bolla come strumentali le polemiche che sono state scatenate in queste ore dalle sue posizioni sulle famiglie gay: "Non è stato previsto nulla sul 'contratto' tra Lega e M5s, evidentemente è una Polemica strumentale - dice l’esponente della Lega - tanto che c'è chi mi ha criticato anche perché vengo da Verona e tifo Hellas Verona di calcio". Ministro Fontana: "Famiglie gay non esistono"Le ...

Famiglie gay - Salvini corregge Fontana «Sue idee che non sono nel contratto» : Il leader del Carroccio interviene sulle parole del ministro della Famiglia e Disabilità, Lorenzo Fontana, che in un’intervista si è detto contrario alle Famiglie omosessuali e al diritto all’aborto

Governo Conte - Fontana ribadisce : "Non esistono le Famiglie gay" : Le posizioni del leghista Lorenzo Fontana sull'omosessualità, le famiglie arcobaleno e l'aborto erano note da tempo e avevo già conquistato le prime pagine dei quotidiani italiani e non solo ogni volta che Fontana le aveva espresse pubblicamente. Quelle che fino a pochi giorni fa erano soltanto le posizioni di un deputato leghista qualsiasi, da ieri sono diventate quelle del Ministro per la famiglia e le disabilità. E questo è risultato ...

