Famiglie arcobaleno | Tiziano Ferro guida la rivolta pop contro Fontana

Fontana : "Le Famiglie arcobaleno non esistono" : Il vicesegretario federale della Lega e neo ministro della Famiglia si esprime sui temi caldi come unioni civili, aborto e bassa natalità. Critiche da mondo delle associazioni e politica. Salvini prende le distanze

Famiglie arcobaleno - Salvini : idee Fontana non in contratto governo : "Fontana è libero di avere le sue idee" ma "non sono priorità e non sono nel contratto di governo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentando le dichiarazioni del titolare al ...

“Le Famiglie arcobaleno non esistono”. Il Ministro Fontana mina il Governo : A poche ore dal giuramento il Governo Conte traballa. Profetico Silvio Berlusconi: Lega e M5S sono differenti ed incompatibili. Il

Famiglie arcobaleno - Fratoianni : 'Con questo governo buongiorno Medioevo' : Bisogna femminilizzare la politica, rifiutare una modalità muscolare e testosteronica di affrontare le questioni'. Poi, aggiunge: 'Agli amici e compagni di viaggio di Liberi e uguali rinnovo l'...

Governo - sindaco Sala : “Famiglie arcobaleno? Totalmente in disaccordo con Fontana - sbagliato ignorarle” : “Periodo turbolento ma sono pronto a collaborare col nuovo Governo, ovviamente in linea con la posizione di Milano che pensa a crescita “. Così il sindaco Giuseppe Sala intervistato questa mattina in piazza Duomo, al termine della celebrazione della Festa della Repubblica. “I Ministri? Facciamoli lavorare, poi li giudicheremo. Totalmente in disaccordo con Fontana sulle famiglie arcobaleno, ignorare una parte della società è ...

Fontana : 'Famiglie arcobaleno non esistono'. Salvini : 'Idee non prioritarie e non nel Contratto' : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è "quella naturale", mentre le famiglie arcobaleno "per la legge non esistono". Così il neoministro della Famiglia e ...

Il neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana : "Le Famiglie arcobaleno non esistono - più nascite e meno aborti" : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la Famiglia, che è "quella naturale", mentre le famiglie arcobaleno "per la legge non esistono". Così il neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, oggi intervistato da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino.Il primo punto all'ordine del giorno è "la natalità. Voglio lavorare per invertire la curva della ...

Fontana - prime parole da ministro : 'Le Famiglie arcobaleno non esistono' : Essendo un ministro senza portafogli darò molto fastidio al ministro dell'Economia , Giovanni Tria, ndr, . Vanno spese le risorse che servono, altrimenti il Paese è destinato al declino". Aborto - ...

Famiglie arcobaleno - il Piemonte paga le spese legali per il riconoscimento dei figli : Ci sono stati altri ricorsi e siamo in attesa delle decisioni dei giudici», racconta Sangalli, che insiste nell'urgenza di riportare la questione all'attenzione della politica: «Non è pensabile che ...

'Tutti i bambini sono uguali' : oggi è la festa delle Famiglie Arcobaleno : 'Tutti i bambini sono uguali. Uguali diritti per tutte e tutti'. E' questo lo slogan con cui si apre la tradizionale festa delle Famiglie Arcobaleno che quest'anno è dedicata ai diritti di tutti i ...

Famiglie arcobaleno - così stiamo vincendo una battaglia : Possiamo dirlo: stiamo vincendo una battaglia di civiltà in questo Paese, anche se siamo solo all’inizio. Parlo del riconoscimento sempre più ampio delle Famiglie arcobaleno, dei diritti di bimbi e bimbe e dei loro genitori, così come accaduto a Torino, a Gabicce, a Roma e a Catania. E come accadrà – a quanto si apprende – anche in dieci comuni del Piemonte. Una vera e propria “primavera arcobaleno”, come l’ha definita il coordinamento Torino ...

Grazie sindaca Appendino - ha scritto una bella pagina di storia per le Famiglie arcobaleno : Quello che ha fatto la sindaca Appendino a Torino è niente di meno che scrivere una nuova e bella pagina della storia delle famiglie arcobaleno italiane. Trascrivendo l'atto di nascita del piccolo Niccolò indicando a chiare lettere le sue due madri, la prima cittadina torinese non solo ha fatto un atto coraggioso ma ha soprattutto dichiarato, finalmente, il vero.Niccolò ha due madri, le aveva già quando stava nel ...