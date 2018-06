dire

: @ladofthecastle @orfini @pdnetwork @matteosalvinimi bravo il sindaco di Riace, dai i soldi del tuo comune a gente c… - CapassoEmilio : @ladofthecastle @orfini @pdnetwork @matteosalvinimi bravo il sindaco di Riace, dai i soldi del tuo comune a gente c… - Agenzia_Dire : #Famiglia, il sindaco arcobaleno contro #Fontanta: “Non decide se esistiamo” - pasconte1 : RT @PiovonoRoseNere: Vediamo se ho capito bene: La #Cirinná ha un fratello latitante, un marito sindaco con gran parte dei consiglieri inda… -

(Di domenica 3 giugno 2018) 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Fontana: Famiglie gay non esistono. Stop Salvini: Aborto e unioni civili non in discussione 2 giugno 2018 Nessun commento Leggi ...