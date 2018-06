Falso per sesso in caserma | Cc indagato

Fiamme Gialle : “Multa di 500 euro al gelataio per la panna? Falso - non aveva emesso scontrino” : Christian Ciacci, il gelataio di Torino multato di 500 euro dalla Guardia di Finanza, aveva raccontato di aver subito una sanzione ingiusta per aver scelto di regalare la panna a un cliente. La Guardia di Finanza ha replicato che invece non aveva emesso lo scontrino, e che sarebbe recidivo.Continua a leggere

La Finanza : 'Multa di 500 euro al gelataio per la panna? Falso - non aveva fatto lo scontrino' : La sua storia ha fatto il giro del web, ma il gelataio di Torino Christian Ciacci non l'avrebbe raccontata giusta. Avrete sicuramente letto della multa di 500 euro della Guardia di Finanza al gelataio,...

Multa di 500 euro per la panna? L'ira della Finanza : «Tutto Falso. Non aveva fatto lo scontrino» : La sua storia ha fatto il giro del web, ma il gelataio di Torino Christian Ciacci non l'avrebbe raccontata giusta. Avrete sicuramente letto della Multa di 500 euro della Guardia di Finanza al...

Il Miracolo - Ammaniti querelato per aver definito un Falso il caso della Madonna di Civitavecchia : Lo scrittore regista Niccolò Ammaniti querelato. La denuncia è stata sporta dalla famiglia Gregori, protagonista nel 1995 della vicenda della Madonnina di Civitavecchia. In una intervista rilasciata ...

Cassano contro Stramaccioni : 'Persona pessima - picchiarlo fu giusto'. E il tecnico risponde : 'E' un Falso' : Dalla pagine della Gazzetta dello Sport , emerge tutto lo sdegno dell'allenatore per le frasi che il suo ex calciatore ha rilasciato nell'intervista. Stramaccioni spiega che non ci fu mai una rissa, ...

Processo Crescent - chiesti 2 anni e 10 mesi per De Luca/ Salerno - per Governatore abuso d'ufficio e Falso : Processo Crescent, chiesti 2 anni e 10 mesi per De Luca: Salerno, Governatore della Regione Campania accusato di abuso d'ufficio e falso, ecco tutte le richieste(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:02:00 GMT)

Falso allarme bomba a Ragusa per San Giorgio : Falso allarme bomba ieri pomeriggio a Ragusa Ibla per un trolley abbandonato alle spalle del Duomo un'ora prima dell'uscita di San Giorgio.

Uomini e Donne/ "Giorgio Manetti? Falso! Ecco perché non torna con Gemma" : parla un'ex dama (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ancora critiche per Giorgio Manetti: stavolta ad accusarlo è un'ex dama molto nota, Barbara De Santi...(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 07:05:00 GMT)

Roma : Documento Falso per assumere stranieri - arrestato : Roma – Un italiano di 53 anni si e’ recato allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura. Fin qui nulla di strano. Se non fosse che si era “appropriato” dell’identità di un’altra persona. E aveva con se la documentazione necessaria per assumere 5 lavoratori stagionali di nazionalità indiana. L’uomo italiano ha pero’ esibito, come Documento, una carta d’identità apparentemente ...

Sequestrate 8 opere d'arte - tra cui Falso Modigliani e Schifani : Roma, 23 mag. , askanews, Ci sono anche un falso Modigliani e un falso Schifani tra le otto opere d'arte, di cui cinque oggetto di appropriazione indebita e tre falsamente attribuite ad autori moderni ...

Sequestrate 8 opere d'arte - tra cui Falso Modigliani e Schifani : Roma, 23 mag. , askanews, - Ci sono anche un falso Modigliani e un falso Schifani tra le otto opere d'arte, di cui cinque oggetto di appropriazione indebita e tre falsamente attribuite ad autori ...

Giuseppe Conte - curriculum Falso?/ NY University : "non studiò qui" - guai per premier scelto da Di Maio-Salvini : Alcuni giornalisti, indagando sul curriculum di Giuseppe Conte, candidato premier di Lega e M5S, hanno scoperto che alcuni dei suoi studi sarebbero stati inventati(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:50:00 GMT)

Concessionaria 'fantasma' - due denunce per truffa aggravata e Falso : La scoperta dei carabinieri a Sesto Campano: al posto della sede societaria un rudere abbandonato, mentre la vera esposizione si trova nell'hinterland napoletano ISERNIA. Risultavano titolari di una ...

Truffa dei due euro : attenzione al resto Falso - ecco perché Video : La Truffa dei due euro non è per niente nuova, ma nell'ultimo periodo si sta diffondendo sempre di più per cui è molto importante che tutti i cittadini vengano messi al corrente dei rischi che corrono. In poche parole, alcuni furbetti, al momento di dare il resto in monete ai propri clienti, al posto dei normali due euro danno invece delle monete straniere molto simili esteticamente ai due euro italiani, ma di valore economico molto più basso. ...