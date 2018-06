Fabio Fazio | a Che tempo che fa ospite Carlo Cottarelli

Programmi TV del giorno 3 giugno 2018 : su Rai1 Fabio Fazio con 'Che tempo che fa' : Ogni sera ospiti della politica o del mondo dello spettacolo intervistati dal conduttore. Rai2 propone invece gli episodi della serie televisiva N.C.I.S., con i casi della squadra di agenti speciali ...

Che Tempo Che Fa ultima puntata : Mara Venier ospite di Fabio Fazio : Fabio Fazio ospita il ritorno di Mara Venier in Rai a Che Tempo Che Fa Domenica prossima, 3 giugno, andrà in onda su Rai 1 l’ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Il conduttore concluderà una stagione positiva per il suo programma che lo ha visto promosso nella prima serata della domenica di Rai 1. Il programma ha avuto per tutta la stagione ascolti altalenanti dal 14 al 18% di share ...

Giovanni Minoli stronca Fabio Fazio : 'Le sue non sono interviste' : "Se mi piacciono le interviste di Fabio Fazio ? Non ho mai sentito una sua intervista, le sue non sono interviste ma amabili chiacchierate'. Giovanni Minoli stronca il collega, conduttore di Che tempo ...

Massimo Giletti Vs Fabio Fazio/ "Io ho fatto un servizio pubblico su La7" - Orfeo e la Rai hanno scelto male? : Il successo del suo Non è l'Arena ha alzato il sipario sull'astio che ancora c'è tra Massimo Giletti e la Rai, capo espriatorio? Fabio Fazio reo di non aver fatto il suo dovere domenica sera(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:54:00 GMT)

Dagospia : panico in Rai per l'intervento di Di Maio in diretta da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa : Pensate se fosse accaduto ai tempi della Dc e della Prima Repubblica ... No, non sarebbe accaduto punto e basta. E persino ieri, al via libera dato da Fabio Fazio all' intervento telefonico in diretta ...

A Fabio Fazio non basta nemmeno la telefonata in diretta di Di Maio : superato da Non è L'Arena di Massimo Giletti : nemmeno la telefonata incendiaria di Luigi Di Maio in diretta è servita a lanciare in alto gli ascolti di Che Tempo Che Fa . Il programma su Rai1 di Fabio Fazio , secondo i dati degli ascolti diffusi ...

Maria De Filippi batte Fabio Fazio. Record per Massimo Giletti : Massimo Giletti al Record. Maria De Filippi con Amici batte Fabio Fazio La stagione televisiva 2017-2018 è quasi terminata ma le nuove sfide no. In via del tutto eccezionale però ieri sera si sono trovati a doversi scontrare Fabio Fazio, il conduttore di Che Tempo che Fa, e Maria De Filippi, conduttrice di Amici. La serata di ieri è stata particolarmente difficile. Una serata dove le news hanno prevalso sul resto a causa della crisi di governo. ...

Maria Elisabetta Casellati - la profezia da Fabio Fazio sulle elezioni anticipate : 'Perché non si voterà presto' : I tempi per lo scioglimento delle Camere e la convocazione delle elezioni anticipate rischiano di allungarsi, e di parecchio. La conferma è arrivata anche dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta ...

Maria De Filippi vuole il sangue di Fabio Fazio : il massacro in diretta : Saltato ieri sera per fare spazio in palinsesto alla finale di Champions League, Amici di Maria De Filippi va in onda questa sera, domenica 27 maggio in prime time su Canale 5. Gli ospiti sono Sophia ...

Fabio Fazio - Maria Elisabetta Casellati ospite a Che tempo che fa : Nel consueto appuntamento di Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domenica 27 maggio alle 20:35 su Rai1, in un momento delicatissimo per la politica italiana, tra gli ospiti c'è la Presidente del ...

Fabio Fazio cacciato dalla Rai? Carlo Freccero : 'Al momento lo lasciamo là - ma poi...' : Un Carlo Freccero incontenibile a La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24. A tutto campo, spazia dalla Rai - di cui è consigliere di amministrazione in quota M5s - alla politica: 'Sono diventato patriota e sovranista, contro l'Europa della Germania'. 'Meglio Salvini di Renzi'. ' Paolo Savona ? Se non c'è sarebbe gravissimo. Vuol dire che non c'è democrazia, è peggio ...

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto - 'tra poco scomberiamo'. Rai - il primo colpo del governo Di Maio-Salvini : Arriva il nuovo governo e Luciana Littizzetto e Fabio Fazio sono ai saluti. Il monologo della comica di Che tempo che fa è molto politico e molto ironico, ma nasconde una consapevolezza: senza il Pd a ...

Fabio Fazio - sconcerto in diretta con Alessia Marcuzzi : 'In questo momento è nel dormitorio delle ragazze' : sconcerto da Fabio Fazio . A Che tempo che fa, in prima serata su Raiuno , va in onda una altro spottone per Mediaset . Dopo Maria De Filippi , ecco Alessia Marcuzzi , conduttrice dell' Isola dei ...

Mara Venier ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa : Che tempo che fa: Mara Venier ospite di Fazio (Anteprima LaNostraTv) Noi de LaNostraTv possiamo anticipare che nella puntata di Che tempo che fa in onda domenica 20 maggio Fabio Fazio ospiterà Mara Venier. L’ex signora della domenica si racconterà al conduttore come hanno fatto prima di lei Maria De Filippi e Milly Carlucci. Che Mara Venier sia pronta a presentarsi al pubblico di Rai1 come futura conduttrice di Domenica In? Nonostante i ...