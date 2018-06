F4 Italia | la prima di Alatalo nella gara 2 di Monza

LIVE Moto3 - GP Italia Mugello 2018 : gara. Martin in pole - Bezzecchi difende il primato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP d’Italia. È Jorge Martin l’uomo da battere, velocissimo per tutto il weekend e in pole position ad un passo dal record. Lo spagnolo è reduce da due gare in cui non è arrivato a punti, vittima di due incidenti, e al Mugello vuole quindi tornare alla vittoria e rilanciarsi in classifica. Dovrà difendersi, dunque, il leader, Marco Bezzecchi, che scatterà dalla quinta ...

Vela – Campionato Italiano Dolphin 2018 : in testa Fantastica dopo la prima regata : Alla guida del Campionato Italiano Dolphin 2018 Fantastica di Giulia e Anna Navoni Una sola regata al Campionato Italiano Dolphin 2018 e in testa alla classifica (dopo 4 gare) si porta Fantastica, la barca armata dalle sorelle bresciane Giulia e Anna Navoni (Fraglia Vela Desenzano). Al comando dell’imbarcazione c’è Davide Bianchini della Canottieri Garda-Salò, già primo l’anno passato nelle acque, allora di Gargnano. A due ...

Riverdale 2 in onda dal 2 luglio in Italia : la prima stagione completa sbarca su Infinity : Riverdale 2 si è concluso ormai un mese fa negli Usa e presto il pubblico Italiano potrà vederli in onda su Mediaset Premium visto che gli episodi ancora inediti stanno per sbarcare sulla piattaforma. In particolare, Riverdale 2 andrà in onda proprio dal 2 luglio prossimo su Mediaset Premium con un singolo episodio a settimana e per tutta l'estate quando poi, negli Usa, andrà in onda la già annunciata terza stagione. Per quanto riguarda i ...

#Selfati : a Gallipoli la prima mostra Italiana sull’arte del selfie : Resterà aperta al pubblico per tutta la stagione estiva, fino all’11 novembre, #Selfati: la prima mostra italiana sul selfie che, nella suggestiva location del Castello di Gallipoli, rilegge in chiave nuova la storia di uno dei modi di rappresentazione più diffusi al giorno d’oggi.Continua a leggere

Vela - ottimo avvio di Pierluigi Omboni nella prima giornata del Campionato Italiano Dolphin 2018 : Comincia benissimo il Campionato Italiano Dolphin 2018 Pierluigi Omboni, capace di ottenere due primi e un quinto posto Due primi ed un quinto posto per il gargnanese Pierluigi Omboni (Cv Gargnano) al timone di Risposta Karmat (Cn Portese) nella prima giornata del Campionato Italiano Dolphin 2018. Omboni guida la provvisoria con 3 punti avanti a Davdie Bianchini (Fantastica), Mattia Pagani (Risposta Zero), Masserdotti (30 Nodi) e Grumelli ...

Pallavolo – Nations League : prima sconfitta per l’Italia - gli azzurri sconfitti 3-1 dal Canada : L’Italia incassa la prima sconfitta della Volleyball Nations League, il Canada stende gli azzurri di Blengini con il punteggio di 3-1 prima battuta d’arresto per l’Italia in questa Volleyball Nations League che questa sera (notte italiana) è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 3-1 (22-25, 27-25, 25-23, 25-16) al termine di una prova non brillante e nella quale gli azzurri, dopo aver vinto il primo parziale, hanno fatto fatica a ...

Prima sconfitta per la Nazionale di Mancini - Francia - Italia 3-1 : I gol, nel primo tempo all'8' Umtiti, al 29' Griezmann su rigore, al 36' Bonucci. Nel secondo tempo, al 18' Dembele' - Sono dieci anni che non battiamo i francesi e non è certo questo il momento ...

Volley - Nations League 2018 - Italia-Canada. Black out azzurro e il Canada ringrazia : prima sconfitta (1-3) per la squadra di Blengini : Un’Italia troppo brutta per essere vera subisce la sua prima sconfitta nell’avventura di Nations League, perdendo 3-1 (22-25, 27-25, 25-22, 25-16) contro il Canada. I nordamericani hanno giocato nettamente meglio, partendo da difesa e ricezione impeccabili, fino ad arrivare alla battuta e al contrattacco, molto efficaci. L’Italia, invece, escluso un primo set non eccelso ma comunque vinto con il carattere, ha ricevuto male e ...

Francia-Italia 3-1 - prima sconfitta per Mancini ma Chiesa e Balotelli danno spettacolo in campo [FOTO] : 1/16 Fabio Ferrari/LaPresse LaPresse/ ...

Diretta / Italia Francia streaming video e tv : Mancini - buona la prima! Probabili formazioni - quote - orario : Diretta Italia Francia, streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Nizza si gioca un'amichevole di lusso tra la nostra Nazionale e quella transalpina(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 19:17:00 GMT)

Ambiente : ENEA lancia la prima Piattaforma Italiana per l’economia circolare : Al via la Piattaforma italiana per l’economia circolare (ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder Platform) con la firma del manifesto programmatico[1] oggi a Roma presso la sede ENEA, alla presenza del presidente Federico Testa e di Fulvia Raffaelli in rappresentanza della Commissione europea. La Piattaforma ICESP sarà guidata da ENEA, rappresentante del mondo della ricerca e unico membro italiano nel gruppo di coordinamento della ...

I dazi di Trump : stangata su acciaio Per l?Italia in gioco 760 milioni ma il vero rischio è l?escalation L'anteprima sul Messaggero Digital : Un colpo certo, anche se non durissimo. I dazi su acciaio e alluminio toccherebbero circa 760 milioni di export complessivo dall?Italia, con effetti molto differenziati tra le varie tipologie...