F1 | Ricciardo parla del titolo | ' ancora fuori dalla lotta | ma non è impossibile'

F1 - Ricciardo esce allo scoperto : “rinnovo? Ho già parlato con il team - questa vittoria mi aiuterà nella trattativa” : Nel corso della conferenza stampa, Daniel Ricciardo ha sottolineato come si sia alquanto spaventato nel momento in cui ha avvertito il problema alla power unit La corona poggiata in testa, il sudore che sgorga e il sorriso che si allarga. Daniel Ricciardo è il nuovo Principe di Monaco, la conferma arriva al 78° giro del Gp di Montecarlo, vinto con il cuore in gola dal pilota australiano. Photo4 / LaPresse Un problema alla power unit a metà gara ...

Ricciardo : “Mai parlato con la Ferrari - ma non farei il secondo” : Ricciardo: “Mai parlato con la Ferrari, ma non farei il secondo” “Alla Red Bull ho passato molto tempo, partendo dallo junior team, ma bisogna valutare alcune cose giunti a un determinato punto”. Sono parole dal forte sapore d’addio quelle pronunciate da Daniel Ricciardo nella conferenza stampa a Baku in vista del Gp dell’Azerbaigian. La chiusura […]

