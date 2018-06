Estate | la prova costume mette a rischio l’autostima di un italiano su tre

meteoweb.eu

(Di domenica 3 giugno 2018) La bella stagione è in arrivo ma ben unsu 4 (25%) dichiara di non sentirsi fisicamente ancora pronto e che le imperfezioni che si scorgono davanti allo specchio arrivano anche minare(33%). E’ quella che gli esperti hanno definito “bikini blues”, ovverore sentimenti negativi nel vedersi imperfetti quando ci si scopre, allo specchio o in pubblico. Insieme al giudizio negativo possono sorgere anche apprensione (23%) e sconforto (21%) tali da diventare addirittura nervosi, ansiosi e intrattabili (52%). Indubbiamente il girovita (68%) è la prima zona che desta più preoccupazione. E visto che la bella stagione è già arrivata senza farsi annunciare, malgrado la stessimo aspettando, per correre ai ripari c’è chi aumenta il tempo che dedica a fare un po’ di movimento(43%) e chi si orienta verso il consumo di più acqua, frutta e verdura per purificarsi (37%) E’ quanto ...