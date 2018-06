Equilibri mondiali stravolti in 48 ore

ilgiornale

(Di domenica 3 giugno 2018) I giorni che possono cambiare la geopolitica del mondo si aprono con due governi nuovi di zecca in Italia e in Spagna. E le relative incognite e prospettive sul piano internazionale: i due principali azionisti dell'esecutivo appena insediato a Roma, Movimento cinque stelle e Lega, che chiedono nero su bianco, come da contratto "un'apertura alla Russia", il "ritiro delle sanzioni economiche" e la riabilitazione di Mosca "come interlocutore strategico al fine della risoluzione delle crisi regionali (Siria, Libia, Yemen)". Dall'Italia alla Spagna: a Madrid giura il neo-premier Pedro Sánchez, che dovrà gestire il delicato dossier Catalogna e rischia di regalare nuovi mal di testa a Bruxelles, mettendosi al timone di un esecutivo di minoranza senza alcuna precedente esperienza di governo (come d'altra parte il premier Giuseppe Conte) e dopo aver traghettato i socialisti verso due sconfitte ...