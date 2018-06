Emre Can | Vidal | Morata e Benzema | l' analisi di 4 possibili colpi in entrata per la Serie

Calciomercato Juventus - scelto il sostituto di Buffon : secondo colpo per i bianconeri dopo Emre Can : dopo aver chiuso ieri per Emre Can, la Juventus ha ormai in pugno anche Mattia Perin: ecco le cifre dell’affare Ieri Emre Can, oggi tocca a Mattia Perin. La Juventus accelera nel mercato estivo, piazzando il secondo colpo nel giro di poche ore. Vista la partenza di Buffon, che ha deciso di chiudere la propria esperienza in bianconero, Marotta aveva bisogno di un altro portiere oltre Szczesny, così ha deciso di strappare il classe ’92 ...

Juventus - Emre Can firma la prossima settimana : Il centrocampista tedesco è atteso a Torino per le visite mediche e la firma su un quadriennale. Intanto i bianconeri stringono per Perin, per il quale però manca ancora l'accordo con il Genoa

Emre Can alla Juventus / Ecco quando è previsto l'arrivo del centrocampista a Torino per le visite mediche : Emre Can alla Juventus, tutto fatto, contratto di 4 anni: ora visite mediche e firma. Primo importante colpo della società di corso Galileo Ferraris per la prossima stagione(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Juve - ora è davvero fatta per Emre Can. E cambiano le condizioni per Perin : All'inizio della prossima settimana, la Juventus potrebbe regalarsi i primi due acquisti della stagione 2018/2019. Come riferito nella serata di ieri da Sky Sport , sono stati superati gli ultimi dettagli che rimanevano per sbloccare l'affare Emre Can , pronto a vestirsi di bianconero per le prossime 4 stagioni con un contratto da circa 5 milioni di euro ...

La Juve pressa Icardi e l'Inter pensa a Higuain. Emre Can a Torino : c'è la data : Mauro Icardi è partito nel pomeriggio per le vacanze a New York , senza sciogliere i dubbi sul suo futuro. Le voci di un interessamento da parte della Juventus hanno iniziato a circolare da domenica e ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Emre Can : si complica invece la pista Darmian : La Juventus ha risolto gli ultimi dettagli relativi ad Emre Can, il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni. Distante invece la fumata bianca per Darmian La Juventus ha chiuso l’affare Emre Can, il centrocampista in scadenza con il Liverpool può già considerarsi un calciatore bianconero. Accordo concluso sulla base di un contratto di quattro anni, che verrà firmato una volta che Emre Can abbia superato le visite mediche. ...

Calciomercato Juve - in arrivo Emre Can : contratto di 4 anni. Distanza per Darmian - si valutano alternative : Un'operazione già chiusa da tempo, adesso anche gli ultimi dettagli sono stati risolti: Emre Can è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Tutto fatto per il tedesco classe '94 in ...

Juventus - il primo colpo : Emre Can a Torino per la firma : Torino - Conto alla rovescia per vedere Emre Can a Torino. Il 24enne centrocampista tedesco, ingaggiato a parametro zero dal Liverpool, dopo la finale di Champions persa contro il Real Madrid e la ...

Calciomercato Juventus - oltre a Emre Can arriverà il grande colpo a centrocampo? Video : È ormai partito il Calciomercato e le voci circolano sempre più insistenti, qualcuna alla fine si concretizza altre restano solo sogni e suggestioni. I nomi più importanti in questi giorni sono certamente accostati alla Juve. I bianconeri sono al centro di molti rumors ma al momento nulla si è davvero concretizzato. Beppe Marotta la scorsa settimana ha fatto il punto sulle tratti e della Juventus e aveva confessato di essere ottimista per ...

Juventus-Emre Can - ora ci siamo : il centrocampista domani in città per le visite mediche : Juventus-Emre CAN- Dopo una lunga telenovela di mercato, la Juventus si prepara a mettere le mani su Emre Can. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista tedesco potrebbe arrivare a Torino già domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. visite mediche e poi firma sul nuovo contratto. 4 o 5 ANNI DI CONTRATTO Emre Can […] L'articolo Juventus-Emre Can, ora ci siamo: il centrocampista domani in città per le visite mediche ...

Juve - in settimana arriva Emre Can. Per la difesa spunta De Ligt : Can da adesso vedrà il mondo soltanto in bianco e nero e programmerà ogni passo in vista della preparazione a Vinovo a inizio luglio. In mezzo, infatti, non c'è il Mondiale russo: il mediano non è ...

Emre Can alla Juventus / Lunedì visite mediche per il centrocampista che arriva in bianconero a parametro zero : Emre Can alla Juventus, Lunedì visite mediche per il centrocampista tedesco con i bianconeri. La firma dovrebbe arrivare su un contratto da cinque anni.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:21:00 GMT)

Chelsea - Sarri punta Higuain o Icardi. Juve - visite mediche per Emre Can : Gonzalo Higuain o Mauro Icardi: Maurizio Sarri , allenatore in pectore del Chelsea , ribadisce ai blues la priorità di rinforzare l'attacco con uno dei suoi bomber preferiti. Con il Pipita è rimasto ...