Elon Musk e l’impresa come visione Ciò che manca oggi all’industria italiana

La produttività secondo Elon Musk : 7 consigli dal Ceo di Tesla : Bisogna ammetterlo, Elon Musk cento ne pensa e cento ne fa. L'amministratore delegato di SpaceX e Tesla, col pallino delle idee innovative , ricordate il lanciarazzi solo per citare una delle tante ...

Elon Musk sfotte i media e minaccia di comprarsi la Pravda : di Carblogger Con quasi 22 milioni di follower, Elon Musk scatena facilmente migliaia di interazioni con un tweet. Questo del 23 maggio scorso ha fatto boom: proponeva di creare un sito dove “tutti possano giudicare la verità e tracciare il risultato della credibilità di ogni giornalista, direttore e pubblicazione. Pensavo di chiamarlo Pravda…”. Going to create a site where the public can rate the core truth of any article ...

Elon Musk se l’è presa coi giornalisti : Li ha accusati di essere sensazionalisti in cerca di clic facili – per via di alcuni articoli su Tesla – e ha fatto una proposta grossolana per risolvere il problema The post Elon Musk se l’è presa coi giornalisti appeared first on Il Post.

Elon Musk e il Tripadvisor per i giornalisti/ L’ultima idea del visionario sudafricano : ce l'ha con i media : Elon Musk e il Tripadvisor per i giornalisti, L’ultima idea del visionario sudafricano: ce l'ha con i media. Secondo il manager di Tesla e di Paypal, servirebbe un sistema di valutazione(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 08:41:00 GMT)

Elon Musk attacca la stampa : «Un sito per votare i giornalisti» : Chissà, saranno stati i dubbi su alcune delle sue scintillanti aziende e sulle sue idee, tipo il supertreno Hyperloop. Fatto sta che nelle ultime ore Elon Musk, il vulcanico inventore e imprenditore di SpaceX, Tesla e già fondatore di PayPal, ha lanciato una durissima campagna contro la stampa e i giornalisti. Lo ha fatto attraverso una serie di tweet sul suo profilo personale, in molti dei quali ha spiegato di voler lanciare una piattaforma di ...

Elon Musk vuole fare la classifica dei media migliori : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Elon Musk si scaglia contro i media che, a suo dire almeno, sono spesso troppo critici e disonesti nei confronti di Tesla. Per questo motivo vuole creare un servizio online, un pagellone che attesti l’attendibilità di editori, giornali e giornalisti. Il servizio potrebbe chiamarsi Pravda come l’organo di stampa del Partito comunista russo, chiuso per ordine dell’allora presidente sovietico Boris Eltsin nel ...

Vogliamo veramente lasciare il futuro in mano a Elon Musk? : La trasformazione del mondo immaginata dal tycoon si basa sull'intensificazione del dominio tecnologico nelle nostre vite: macchine con pilota automatico, viaggi ad altissima velocità in tubature ...

La Cina sfida Elon Musk e lancia il suo primo razzo privato : lanciato nello spazio il primo razzo suborbitale realizzato da una compagnia privata cinese. Il missile si chiama “Chongqing Lingjiang Star” e il suo volo, partito martedì 15 maggio da una località ignota, non è durato molto: ha raggiunto un’altitudine di 273 chilometri prima di schiantarsi sulla Terra. Tanto è bastato per testare la capacità dei razzi OS-X di cui si è dotata la ...

Davvero Elon Musk ha una fabbrica di caramelle? : La fabbrica di caramelle di Elon Musk ha creato la prima scatola di cioccolatini. Almeno è quanto si evincerebbe dalla pubblicazione sul suo Instagram di un’immagine della sua Boring Company, accompagnata solo da un “lol”. La foto segue un suo iniziale tweet, a inizio mese, che stava dando vita a una “fabbrica di caramelle” e che “sarebbe stato divertente”, ottenendo in breve 259mila likes. ...

Elon Musk : nei tunnel di Los Angeles biglietti a 1 dollaro : Elon Musk, imprenditore visionario, creatore di Tesla e SpaceX, sta portando avanti il progetto relativo ai tunnel sotterranei a Los Angeles, con la sua società Boring Company. In occasione di un evento tenutosi nella città californiana Musk ha fornito qualche nuovo dettaglio su quello che ha definito “trasporto pubblico di massa personalizzato“, a cominciare dal prezzo per i cittadini: sono stati previsti mezzi che trasportano 16 ...

Elon Musk e Grimes : ti presento i Grusk : Lui è l’imprenditore visionario che vuole colonizzare Marte. Lei l’artista di musica elettronica che scrive canzoni dalla prospettiva di un vampiro. In un mondo normale non dovrebbero neanche sapere della reciproca esistenza. In questo, si sono fidanzati. Elon Musk, Ceo di Tesla e SpaceX, e la cantante Grimes (vero nome Claire Boucher, canadese) hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso del Met Gala. Lui in bianco papale. Lei in argento e ...

Hyperloop : l’annuncio di Elon Musk - pronto il primo tunnel sotto Los Angeles : “Il primo tunnel di The Boring Company sotto Los Angeles è quasi pronto! In attesa dei via libera definitivi, saremo in grado di offrire le prime corse gratuite al pubblico in pochi mesi“: lo ha annunciato Elon Musk, patron di The Boring Company, Tesla e SpaceX. ”Abbiamo gia’ iniziato la rotta Washington-New York. Speriamo di poter iniziare quella fra Los Angeles e San Francisco il prossimo anno e questo sara’ un ...

Il turpiloquio della politica spiegato a Salvini da Elon Musk : Roma. In un'assurda conferenza call il 2 maggio scorso Elon Musk ha insultato gli analisti e ha rifiutato di rispondere a domande su Tesla che ha definito "noiose e stupide". Ha anche detto agli ...

Grimes e Elon Musk hanno una relazione : La teoria fa riferimento all'ipotesi di una futura dominazione del mondo da parte delle intelligenze artificiali, argomento che non è estraneo all'immaginario futuristico di Grimes. Dio li fa e poi ...