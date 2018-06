Einar Ortiz duetta con Fiorella Mannoia con il commento di Carlo Di Francesco | video in E

FIORELLA MANNOIA DUETTO CON Einar Ortiz / La cantante promuove l'esibizione dei blu : Sarà FIORELLA MANNOIA uno degli ospiti della semifinale del serale di Amici 2018: la cantante, infatti, fra poche ore duetterà con EINAR ORTIZ, concorrente della squadra blu (Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 21:26:00 GMT)

AMICI 2018 SERALE/ Einar Ortiz esplode : lo sfogo contro Emma e Irama : AMICI 2018 SERALE: Einar Ortiz, in vista della finale, si lascia andare ad un duro sfogo contro Irama ed Emma, sempre vincitori al televoto. Contratto con la Warner per la Muscat.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 07:05:00 GMT)

Amici 17 : trionfa Irama - sfida diretta tra Emma Muscat ed Einar Ortiz - nessun eliminato dalla scuola : I due cantanti si scontrano ma vengono salvati entrambi dai professori, Marco Bocci riceve una emozionante sorpresa.

L’album di Einar Ortiz a giugno : copertina e primi dettagli sul disco in pre-order su Amazon : L'album di Einar Ortiz è atteso per il prossimo 1° giugno, insieme ai già annunciati dischi che verranno pubblicati da Irama e da Biondo. Il cantante, concorrente della squadra blu di Amici di Maria De Filippi, ha registrato le canzoni che troveranno posto nel suo disco di debutto, atteso con Sony Music tra pochi giorni. Dopo Biondo, infatti, è noto che Einar abbia firmato il suo primo contratto discografico con la major Sony, che si ...

Amici 2018 semifinale eliminati : a rischio Einar Ortiz e Carmen Ferreri? : Amici 2018, la semifinale del 27 maggio vede Einar Ortiz possibile eliminato? Vi spiegheremo nel corso di questo articolo i motivi che vedono il cantante a rischio, anche se non è l'unico, ma innanzitutto bisogna ricordare che la semifinale di Amici 17 andrà in onda di domenica, non di sabato: gli spot pubblicitari lo ricordano ogni giorno e a ogni ora, ma non è mai abbastanza, perciò lo facciamo anche noi! Perché spostare dal sabato alla ...

Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla : tra rap e pop - i consigli di Ermal Meta ed Elisa (video) : Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla il 19 maggio ad Amici 2018. La settima puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con la finale del circuito ballo e con l'eliminazione immediata di un ballerino che non potrà continuare il percorso intrapreso nel programma, portandosi a casa un premio di consolazione. La prima fase viene saltata ancora una volta: i docenti non hanno la possibilità di fermare concorrenti e tutti possono proseguire ...

Amici 17 - Einar Ortiz incontra la sua fidanzata Valentina in diretta (Video) : Einar Ortiz, uno dei cantanti protagonisti del serale della diciassettesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda ogni sabato sera su Canale 5, ha potuto incontrare la sua fidanzata Valentina Ragnoli, durante la sesta puntata del programma andata in onda ieri sera. Per questo sospirato e atteso incontro, Maria De Filippi ha organizzato un piccolo momento imbarazzante per il cantante di origini cubane. ...

L’abbraccio tra Einar Ortiz e la fidanzata Valentina al serale : video in Grazie perché e Giudizi universali : Einar Ortiz e la fidanzata Valentina si riabbracciano nel 6° serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 12 maggio. Einar si esibisce in duetto con Carmen sulle note di Grazie perché di Gianni Morandi. Viene poi invitato da Maria De Filippi a restare al centro del palco, i due si siedono sulle scale che separano il secondo dal primo palco. La conduttrice ricorda che Einar viene spiato costantemente dalle telecamere ...

Einar Ortiz canta Difendimi per sempre di Tiziano Ferro dall’album di Alessandra Amoroso : video del 5 maggio : Einar Ortiz canta Difendimi per sempre di Tiziano Ferro nel 5° serale di Amici di Maria De Filippi, in scena in diretta su Canale 5 sabato 5 maggio. Il cantante della squadra blu ha potuto presentare diversi brani nel corso della prima e della seconda parte della seconda fase di Amici di Maria De Filippi. Non ha raggiunto, però, la terza fase che la scorsa settimana ha visto in sfida due cantanti della squadra bianca: Biondo e Irama. Si è ...

Einar Ortiz ad Amici 2018 ascolta i commenti dei docenti : i consigli di Rudy Zerbi - Di Francesco - Paola Turci e Giusy Ferreri (video) : Einar Ortiz ad Amici 2018 è stato sottoposto ad una dura prova nel corso della puntata numero 4 del serale. A puntata chiusa, i docenti del programma registrano alcuni messaggi per lui, mostrati nella casetta blu nelle scorse ore. Giusy Ferreri si dice dispiaciuta di averlo visto in quella "situazione difficile e piena di tensione" ed aggiunge: "Nelle puntate precedenti ho notato che eri riuscito ad abbandonare paure e tensioni, eri più ...

Einar Ortiz a rischio eliminazione : la dura prova di Rudy Zerbi su Io che amo solo te (video) : Einar Ortiz a rischio eliminazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso del quarto serale, in diretta su Canale 5 sabato 28 aprile, il cantante della squadra blu rischia di essere escluso dalla gara. Al momento della votazione, infatti, da parte della commissione interna (i docenti del programma), sono tanti i "no" a sfavore del concorrente di Amici di Maria De Filippi, salvato da Rudy Zerbi. Il docente di canto lo sfida ad una serie di ...

Einar Ortiz e Carmen Ferreri con Marco Bocci ricordano l’attentato di Parigi con Non mi avete fatto niente (video) : Einar Ortiz e Carmen Ferreri con Marco Bocci sul palco del 4° serale di Amici di Maria De Filippi ricordano l'attentato a Parigi. Un pensiero al Bataclan, alle vittime e all'attentato dello scorso 13 novembre 2015 rivive nelle parole di Marco Bocci al serale e nell'esibizione dei due cantanti della squadra blu. "avete rubato la vita di una persona eccezionale": l'attore legge una lettera che un uomo ha voluto scrivere ai terroristi. Ha perso ...