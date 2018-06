Edin Dzeko in Giappone con la bellissima moglie Amra GALLERY

Edin Dzeko in Giappone - le vacanze orientali del giallorosso e della bellissima moglie Amra [GALLERY] : Dzeko in vacanza in Giappone insieme alla moglie Amra, il calciatore della Roma si gode la cultura orientale indossando un kimono Edin Dzeko dopo la fine del campionato vola in Giappone. Insieme alla moglie Amra, l’attaccante della Roma si concede una pausa ‘orientale’ dalla capitale italiana. Il calciatore si è proprio calato nello stile di vita Giapponese, indossando un kimono e andando a visitare pagode e scenari mozzafiato. ...

Edin Dzeko votato dai tifosi miglior giocatore del campionato : Roma, 29 mag. , askanews, Edin Dzeko e' stato eletto migliore giocatore della Roma nel corso della stagione 2017-18. L'attaccante bosniaco ha prevalso nella short list che prevedeva 6 giocatori, ...

Roma-Liverpool - le probabili formazioni : Edin Dzeko guida i giallorossi alla rimonta contro lo spauracchio Salah : La notte che tutti i tifosi della Roma stanno aspettando sta finalmente arrivando. Mercoledì alle ore 20.45, infatti, sarà di nuovo Roma-Liverpool come nel 1984. In quella occasione si trattava addirittura della finale dell’allora Coppa dei Campioni, mentre stavolta sarà il ritorno delle semifinali. Una occasione per “vendicare” sportivamente quella sconfitta bruciante e per portare i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco ...