È morta a Milano la scrittrice Alessandra Appiano

morta a Milano la scrittrice Alessandra Appiano - per gli inquirenti è stato un 'gesto volontario' : Tra le altre opere si ricordano "Le belle e le bestie", "Scegli me", "Le vie delle signore sono infinite", che descrivono ironicamente il mondo femminile di oggi. Nel 2017 era uscito il suo ultimo ...

Incidente a Milano. morta la super star Laura Paulina Calahorrano Quijo : Mondo della musica in lutto. E’ Morta Laura Paulina Calahorrano Quijo, cantante ecuadoriana di musica latina molto conosciuta tra i

PAULINA CALAHORRANO - STAR DELLA MUSICA SUDAMERICANA/ morta a Milano in un incidente stradale : A soli 42 anni è Morta questa notte a Milano la cantante originaria dell'Ecuador PAULINA CALAHORRANO in un brutto incidente stradale, ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:30:00 GMT)

La mamma di Allegri è morta / Carla Danesi si è spenta a 74 anni - era da tempo ricoverata a Milano : La mamma di Allegri è morta, dopo un lungo ricovero a Milano si è spenta a settantaquattro anni Carla Danesi. Livornese doc aveva lavorato come infermiera e poi in un'impresa di pulizie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:00:00 GMT)

Milano : incendio in appartamento - morta anziana : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Una donna di 81 anni è morta nell'incendio divampato in un appartamento di uno stabile in via dei Fiordalisi, in zona Lorenteggio, a Milano. Altre tre persone sono rimaste intossicate in modo non grave dal fumo dell'incendio. Verso le 16.30 i vigili del fuoco sono inter

Milano - investita da un'auto in via Chiesa Rossa/ Ultime notizie : morta donna - stava attraversando col cane : Milano, investita da un'auto in via Chiesa Rossa: morta donna, stava passeggiando col cane, che è deceduto sul colpo. Le Ultime notizie sull'incidente: le prime ricostruzioni(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:49:00 GMT)

Milano - donna si suicida buttandosi dal settimo piano del palazzo della Regione/ 41enne morta sul colpo : Milano, donna si suicida buttandosi dal settimo piano del palazzo della Regione: 41enne morta sul colpo. Si tratta di Luisella Bertazzo, dipendente della Regione Lombardia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:41:00 GMT)

VIMERCATE - morta BIMBA SOFFOCATA DA ACINO D’UVA/ Tragedia a Monza : ultimi attimi terribili al Buzzi di Milano : VIMERCATE, MORTA BIMBA di tre anni un ACINO di uva l’ha SOFFOCATA: Tragedia alle porte di Monza. La bambina è stata ricoverata il pomeriggio di domenica, per poi morire ieri(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:54:00 GMT)

Incendio in appartamento a Milano - donna morta carbonizzata : Incendio in appartamento a Milano, donna morta carbonizzata Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco Parole chiave: ...

