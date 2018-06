ilgiornale

: Un napoletano viene derubato di 50 euro da due turisti tedeschi. Notizia che finisce in cronaca nazionale su tutti… - stanzaselvaggia : Un napoletano viene derubato di 50 euro da due turisti tedeschi. Notizia che finisce in cronaca nazionale su tutti… - Grober_news : RT @PMO_W: L'odio antitedesco dilagante è due volte idiota. -si applica indistintamente a una nazione, non agli esponenti dell'ordoliberism… - AdrMontanaro : Due tedeschi sfilano portafogli a un napoletano -

(Di domenica 3 giugno 2018) La vita è quella cosa che non ti finisce mai di stupire. Così può accadere anche che una coppia diderubi un operaiosu un aliscafo. I due, un uomo di 40 anni e una donna di 35, arrivano da Friburgo, che per la verità è nell'estremo Sud della Germania, praticamente due teutonici "terroni". Erano sull'aliscafo da Napoli a Capri ma contrariamente alla gran parte dei loro concittadini in visita in Italia non erano in vena di sbigottite romanticherie ma di rapaci opportunità. Così hanno individuato un operaio che si stava recando sull'isola per lavoro (altro cliché tradito: l'italiano al lavoro e il tedesco a spasso) e sono riusciti ad alleggerirlo delcontenente 50 euro. Quando è sceso dall'aliscafo l'uomo si è accorto della sparizione dele ha immediatamente sospettato dei due, dei quali non gli era evidentemente sfuggito il comportamento ...