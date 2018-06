Due giovani muoiono annegati in lago

Torino - scompaiono dopo un tuffo nel lago : trovati morti Due giovani di 25 e 32 anni : Due ragazzi di 25 e 32 anni sono annegati nelle acque del lago Pistono a Montalto Dora nei pressi di Ivrea dopo essersi tuffati per recuperare un pallone con il quale stavano giocando. Stando alle testimonianze dei presenti, non sono più riemersi e quando i pompieri hanno recuperato i corpi per loro non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Roma - in 3 sullo scooter contro un'auto : morto 18enne - gravi gli altri Due giovani : Schianto mortale all'alba a Roma : un ragazzo di 18 anni, Simone Martyniak, è morto e altri due giovani sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo. L'incidente è ...

Rubano una bicicletta elettrica - Due giovani arrestati : Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Arezzo hanno tratto in arresto un 23enne ed un 28enne tunisini, senza fissa dimora, pregiudicati, per furto di una bicicletta elettrica. I due giovani sono ...

Due giovani vite spezzate dalla strada - indagini in corso : CRONACA - L'ammasso di ferro e plastica, quel che resta della Fiat 500 su cui viaggiava Giusi Signore, la giovane di 20 anni che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la A 26, all'altezza di ...

Un posto al sole anticipazioni : Due NUOVI GIOVANI in arrivo (anteprima) : Ve ne sarete accorti: con le puntate di Un posto al sole di questi giorni entra in scena Valerio Viscardi, l’affascinante quanto subdolo fratello di Veronica (Caterina Vertova). Occhio però, perché il ruolo interpretato da Fabio Fulco non sarà l’unica novità delle prossime settimane. Con l’estate, infatti, Upas punterà su altri due volti NUOVI, di cui Tv Soap vi parla in assoluta anteprima e che prossimamente vi saranno svelati ...

Droga killer al festival musicale - Due giovani morti e un terzo gravissimo : è allarme : Allerta i Grana Bretagna, le vittime sono una 18enne e un ventenne padre di un bimbo. Almeno altre 15 persone partecipanti al concerto sono state portare in ospedale. Per la polizia si tratta di una partita di Droga o molto potente e tagliata male: arrestati tre presunti spacciatori.Continua a leggere

Truffa. Si scambiano l'identità per la prova di italiano ma vengono scoperti. Denunciati Due giovani : ... inoltre il 29enne dovrà rispondere anche di 'falsa attestazione delle proprie generalità a pubblico ufficiale' Cronaca

Due progetti per i giovani tra sport e cittadinanza consapevole : Utilizzare lo sport come strumento educativo: è l'obiettivo di Nessuno fuorigioco , percorso di formazione per giovani allenatori a cura di educatori, psicologi, allenatori e tecnici per mettere in campo e ...

Calabria - Due giovani fratelli travolti da un trattore Video : Poche ore fa in Calabria due giovani fratelli sono rimasti gravemente feriti dopo che il mezzo agricolo su cui stavano lavorando si è ribaltato. Calabria, giovani fratelli rimangono feriti sul lavoro Nella giornata di oggi, 19 maggio, in provincia di Vibo Valentia, precisamente nei pressi del comune di Mileto nella localita' Spatara, due fratelli di 21 e 17 anni sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati travolti dal trattore su cui ...

Rieti - incontro a luci rosse si conclude con l'arresto di Due giovani escort : Rieti - La notte del 18 magggio si e' rivelata alquanto movimentata nel tranquillo borgo di Roccantica. Alle 1 circa sull'utenza di emergenza '112' giungeva una strana richiesta di aiuto, da parte di ...

Mosso : Nascondevano della marijuana - Due giovani fermati dai Carabinieri : Sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di due giovani, un 17enne e un 18 enne, entrambi residenti a Mosso, che lo scorso 7 maggio sono stati fermati per un controllo ...