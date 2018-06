Dramma migranti - naufragio in Egeo : 9 morti tra cui 6 bambini : Il Drammatico naufragio nel golfo di Antalya , davanti alle coste Turche. In cinque salvati dai soccorsi per altri nove invece non c'è stato nulla da fare. Il gruppo di migranti probabilmente stava cercando di raggiungere l'Europa e in particolare la Grecia quando il loro motoscafo ha avuto una avaria e si è inabissato poco dopo.Continua a leggere

“Ninna nanna in fondo al mare” - la struggente filastrocca di Nini Giacomelli che racconta con parole morbide il Dramma dei naufragi di migranti : Uscirà sabato 19 maggio il videoclip ufficiale di Ninna nanna in fondo al mare, la filastrocca per bambini firmata da Nini Giacomelli collaboratrice da sempre di Sergio Bardotti e operatrice culturale – sua la direzione artistica del Festival Dallo Shomano allo Shoman – che racconta, a suo modo, il dramma dei naufragi sempre più frequenti nelle nostre coste. Ninna nanna in fondo al mare è una pubblicazione che è diventata un progetto ...