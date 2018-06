Dopo le frasi sui gay - Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana : Dopo le frasi sui gay, Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana “Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”, scrive il cantante su Instagram in italiano, inglese, spagnolo. E rilancia l'hashtag #gayfamily del Lazio Pride. Il neoministro di Famiglia e disabilità aveva detto : “Famiglie arcobaleno non ...

Annunciato il nuovo singolo di Laura Pausini - atteso il 1° giugno Dopo frasi a metà : Il nuovo singolo di Laura Pausini è finalmente ufficiale. L'artista aveva Annunciato novità sui suoi canali social, lasciando intendere che si trattasse proprio del singolo rilasciato come naturale erede di Frasi a metà. Il brano scelto dovrebbe essere E.Sta.A.Te, scritto da Virginio Simonelli, già Annunciato come brano preferito dalla figlia Paola. La canzone sarebbe infatti perfetta per la stagione che sta arrivando e per anticipare il tour ...

Mps - titolo sospeso e riammesso Dopo le frasi della Lega : Mps ancora in affanno: dopo essere stato sospeso in apertura di Borsa , il titolo è rientrato agli scambi con una perdita dell'1% a 2,9 euro. dopo le indiscrezioni sul contratto di governo fra Lega e ...

“Buffonate”. Bobby Solo contro la figlia Veronica Dopo lo sfogo al Grande Fratello. Le durissime parole del cantante che risponde così alle accuse nei suoi confronti. Frasi che i fan non hanno per niente gradito : “Sono stata una figlia molto desiderata e ho vissuto con mio padre fino a 6 anni. Poi i miei si sono separati e tutto è cambiato. Lui è scomparso dalla mia vita e da 15 anni non lo vedo. Vorrei incontrarlo e che mi spiegasse perché ho avuto un padre fino a un certo punto e poi mi è stato negato”. parole toccanti, accorate, pronunciate da Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, prima di entrare nella casa del Grande Fratello per ...