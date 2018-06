gamerbrain

: Diventa un barbone con Bum Simulator - oOShinobi777Oo : Diventa un barbone con Bum Simulator - elisasvettel : @ansiogenaaf Questo è il limite massimo, dopo diventa troppo barbone -

(Di domenica 3 giugno 2018) Se avete sempre sognato vivere da barboni, o meglio dire senza tetto, verrete presto accontentati con Bum, il nuovo stramboe in esclusiva PC Steam, disponibile a partire da Ottobre. Bum: Ile che ti trasforma in unCon il massimo rispetto nei confronti dei senza tetto, Bumporta i giocatori nei panni di un uomo che ha perso ogni cosa ritrovandoci sul ciglio della strada, il quale dovrà adattarsi al meglio per sopravvivere. Il giocatore dovrà dunque rovistare tra i rifiuti, elemosinare e compiere altre azioni nei confronti dei passanti,ndo una vera e propria leggenda urbana tra i senza tetto. Come ogniche si rispetti, non mancano abilità come l’addestramento dei piccioni, la fabbricazione di alcolici ed ogni altra azione losca e fruttifera. Dal Gameplay Trailer che segue ...