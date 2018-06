DIARIO USA Se nemmeno il basket cerca più la bellezza | siamo morti

Ragazza travolta dal treno a Torino Porta Susa : #suicidio. Ritrovato il DIARIO della ragazza : Una mattina come tante, ad attendere il treno per andare a scuola insieme ai compagni e a qualche insegnante. L’arrivo del treno, il fischio che avvisava di allontanarsi dai bordi della banchina e poi il tragico incidente. B.I., studentessa di Rivoli, è morta così sotto gli occhi di tutti. Erano appena passate le sette di ieri mattina con il treno che doveva prendere per raggiungere Vercelli dove ha sede il liceo musicale che frequentava. ...