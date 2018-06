Di Maio | “Voglio ridurre la precarietà”

sportfair

: Ora, non voglio infierire, ma Mattarella è ordinario di Diritto ed è stato giudice costituzionale. Salvini, Di Maio… - raistolo : Ora, non voglio infierire, ma Mattarella è ordinario di Diritto ed è stato giudice costituzionale. Salvini, Di Maio… - eniobertolini : RT @Adnkronos: .@luigidimaio: 'Voglio ridurre la precarietà' - Adnkronos : .@luigidimaio: 'Voglio ridurre la precarietà' -

(Di domenica 3 giugno 2018) Catania, 3 giu. (Adnkronos) – “Vogliola precarietà il più possibile. Domani mattina al ministero del Lavoro incontrerò alcuni ragazzi che fanno i riders, quelli che vengono pagati da una app pochi euro al giorno e con i quali voglio discutere di diritti da garantire a tutte le categorie di lavoratori”. Lo ha detto a Catania il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di, a margine di un incontro elettorale in vista del voto amministrativo che interesserà il capoluogo etneo il 10 giugno prossimo.Inoltre, “penso che abbiamo un’occasione storica perché si stanno per decidere i prossimi sette anni di bilancio europeo. E’ li che potremo discutere di quanti soldi debbano andare all’Italia, non nel deficit-Pil ma nei fondi europei che ci spettano, visto che in tutti questi anni abbiamo dato venti miliardi euro all’anno ...