Di Maio | «Via quorum da referendum | non comanda chi va al mare Ora taglio dei vitalizi

Di Maio : «Via quorum da referendum - non comanda chi va a mare. Taglio dei vitalizi» : Il leader dei Cinque Stelle ha anche promesso reddito e pensione di cittadinanza al più presto. Questo è il «primo governo senza indagati», ha detto da Marina di Ragusa, in Sicilia, dove si trova per la campagna elettorale delle amministrative...

Pensioni - Di Maio : via la Fornero - Quota100 tra le novità in arrivo Video : Riforma Pensioni e salario minimo orario, modifiche al Jobs act [Video]e reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei dossier di cui si occupera' personalmente il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio nella sua nuova veste di ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. “Se deve esistere il lavoro – ha detto oggi a Roma in piazza Bocca della Verita' ci deve essere il salario minimo orario”. Si preannuncia una nuova riforma del lavoro oltre ...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100 per superare la Fornero. Via spesometro" : Il neo ministro di Sviluppo economico e Lavoro snocciola i prossimi obiettivi. "Jobs Act da rivedere". E promette: "Sarò un servitore dello Stato. Italiani, non vi deluderò"

Di Maio : "Via la Fornero con la Quota 100". Ecco come funziona : Luigi Di Maio ha inziato il suo mandato da ministro del Lavoro ponendo sul tavolo due questioni pesanti: la rivisitazione del Jobs Act e il superamento della Fornero . Il ministro pentasetllato ha già ...

Governo - Di Maio : “Jobs act va rivisto - c’è troppa precarietà. Via anche spesometro - redditometro e studi di settore” : “Il Jobs act va rivisto, c’è troppa precarietà. La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all’economia la dobbiamo ridurre”. Lo afferma il neoministro del Lavoro Luigi Di Maio in diretta su facebook dal Ministero dello Sviluppo economico. “E poi via spesometro, redditometro, e studi di settore” ha aggiunto. “Poi dobbiamo portare ...

