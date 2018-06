Di Maio | Tagliamo i vitalizi La delibera è già pronta

blogo

: #Vitalizi #DiMaio: 'Li tagliamo, la delibera è pronta' - Agenzia_Ansa : #Vitalizi #DiMaio: 'Li tagliamo, la delibera è pronta' - sole24ore : Di Maio: «Via quorum da referendum, non comanda chi va al mare. Ora taglio dei vitalizi subito»… - PRESILLIEMANUEL : DI MAIO: «VIA QUORUM DA REFERENDUM, NON COMANDA CHI VA AL MARE»... -

(Di domenica 3 giugno 2018) Luigi Dicontinua a girare l'Italia in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno e oggi, intervenendo in piazza a Marina Di Ragusa, ha parlato ancora una volta dei piani del nuovo governo e di quali saranno i primi passi che intenderà intraprendere.Stavolta il vicepresidente del Consiglio si è concentrato sui, da sempre al centro del programma del Movimento 5 Stelle, promettendo un'azione in tempi molto brevi:Via i. Laè giàed è sul tavolo del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Lo abbiamo promesso in campagna elettorale e lo faremo subito togliendo i privilegi agli ex parlamentari. Poi loro facciano tutti i ricorsi che vogliono ma il provvedimento verrà fatto e Fico ci lavora già da due mesi.Di, da venerdì anche Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, ha ribadito anche ...