Di Maio | ' Quota 100 per andare in pensione e subito tagli a vitalizi'

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - Boeri a Di Maio “collaboriamo - ma Governo sia preciso” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI Governo Conte. Quota 100, le perplessità che Di Maio deve affrontare. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. «Il Governo sia preciso a riguardo di annunci e novità»: Tito Boeri, presidente dell’Inps, ha voluto ricordare in una intervista a Sky Tg24 l’importanza della “precisione” sul fronte PENSIONI e RIFORMA Quota 100 in questi giorni avanzata dal neonato Governo Lega-M5s per provare a ...

Di Maio : "Addio alla legge Fornero con quota 100. Il Jobs act è da rivedere" : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre". Le pensioni sono quindi tra i primi punti dell'...

Pensioni : Damiano - ok Di Maio su quota 100 ma rischio penalizzazioni : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Secondo alcuni quotidiani Di Maio si appresterebbe a intervenire su Opzione Donna, quota 100, sui 41 anni di contributi e sulla cancellazione dell’Ape. Se queste fossero le intenzioni del Governo, vorrei esprimere la mia opinione”. Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico, ex ministro del Lavoro. “Su Opzione Donna, la cui sperimentazione andrebbe proseguita oltre il 31 dicembre ...

Pensioni : Damiano - ok Di Maio su quota 100 ma rischio penalizzazioni (2) : (AdnKronos) – Inoltre, per Damiano, “non bisogna dimenticare sempre per queste 15 categorie di lavoratori, che svolgono attività gravose, c’è anche il blocco dell’aggancio dell’età della pensione all’aspettativa di vita. Eliminare l’Ape sociale sarebbe, dunque, molto dannoso per una vasta platea di lavoratori. Si tratterebbe, al contrario, di renderla strutturale. Se poi questa scelta dovesse cancellare ...

Pensioni - Di Maio : via la Fornero - Quota100 tra le novità in arrivo Video : Riforma Pensioni e salario minimo orario, modifiche al Jobs act [Video]e reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei dossier di cui si occupera' personalmente il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio nella sua nuova veste di ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. “Se deve esistere il lavoro – ha detto oggi a Roma in piazza Bocca della Verita' ci deve essere il salario minimo orario”. Si preannuncia una nuova riforma del lavoro oltre ...

Riforma Pensioni - cos'è la Quota 100 proposta da Di Maio? Video : Il Governo Conte si è insediato da meno di ventiquattro ore ma i Ministri sembrano aver gia' cominciato nella loro attivita' quotidiana all'interno dei loro dicasteri. Tra i primi a parlare sicuramente Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader rispettivamente della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Uno dei temi più delicati affrontati durante la campagna elettorale da entrambi i movimenti politici è la tanto sofferta legge Fornero che molti italiani ...

Di Maio : «Pensioni - quota 100 per superare la legge Fornero» | Cos'è? Come funziona? E quanto costa? : Il tema pensioni è fondamentale; rivedere il Jobs act per ridurre la precarietà I dubbi di Camusso: spieghi cosa c’è dietro, che idee ha. I tavoli di crisi Alitalia e Ilva

Riforma Pensioni - cos'è la Quota 100 proposta da Di Maio? : Il Governo Conte si è insediato da meno di ventiquattro ore ma i Ministri sembrano aver già cominciato nella loro attività quotidiana all'interno dei loro dicasteri. Tra i primi a parlare sicuramente Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader rispettivamente della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Uno dei temi più delicati affrontati durante la campagna elettorale da entrambi i movimenti politici è la tanto sofferta legge Fornero che molti italiani ...

Di Maio : «Pensioni - quota 100 per superare la legge Fornero» - Cos'è? Come funziona? E quanto costa? : Gli risponde dal Festival dell'Economia a Trento la leader Cgil Susanna Camusso , chiedendogli, su Jobs act e pensioni, di spiegare «cosa c'è dietro queste affermazioni, oltre i titoli: che idea c'è ...