Di Maio | Non siamo servi del Cav

Di Maio : «Via quorum da referendum - non comanda chi va al mare. Ora taglio dei vitalizi subito» : Il leader dei Cinque Stelle ha anche promesso reddito e pensione di cittadinanza al più presto. Questo è il «primo governo senza indagati», ha detto da Marina di Ragusa, in Sicilia, dove si trova per la campagna elettorale delle amministrative...

Referendum - Di Maio : 'Via il quorum - non decide chi va al mare' - : ... Minniti avverte Salvini: 'Respingimenti? I flussi non si possono cancellare' 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 ...

Luigi Di Maio marca le distanze da Matteo Salvini su amministrative e europee : "Ci presenteremo divisi". Il leader della Lega : "Il centrodestra non è demolito" : Uniti al governo, separati alle prossime elezioni. Il patto Salvini-Di Maio è pronto a registrare il primo punto di distinguo tra i due leader e le rispettive forze politiche, cioè Lega e 5 Stelle. Il leader 5 Stelle e neo vicepremier non lascia spazio a dubbi: "Con Salvini - dichiara - abbiamo fatto un contratto ma ci presenteremo divisi alle amministrative e alle europee". Dal canto suo il segretario del Carroccio sottolinea che ...

M5s - Di Maio chiama sul palco l’imprenditore Bramini : “Non fischiate - ora lo Stato siamo noi” : Sul palco della prima piazza filo-governativa della storia grillina (dietro il quale campeggia un tabellone con la scritta #IlMioVotoConta su sfondo tricolore) in piazza Bocca della Verità a Roma, il leader Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ha chiamato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per i mancati versamenti da parte dello Stato. l’imprenditore sarà consulente del ministero come ha annunciato il capo politico ...

Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro/ Il leader M5S : “Troppa precarietà - la gente non ha più certezze” : Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro. Il leader M5S: “Troppa precarietà, la gente non ha più certezze”. Video pubblicato su Facebook dal neo ministro del lavoro e dello sviluppo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:12:00 GMT)

Riforma pensioni Di Maio/ Esodati - ci sarà la nona salvaguardia? : Riforma pensioni Di Maio, ultime notizie. Esodati, ci sarà una nona salvaguardia? Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 giugno(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:44:00 GMT)

Conte : non ho la bacchetta magica Di Maio : abbiamo unito il Paese Salvini : collaborare con i Paesi Ue : "Non ho la bacchetta magica, ce la metterò tutta". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla tribuna autorità, ha salutato i cittadini, che lo hanno acclamato e applaudito per tre quarti d'ora al termine della parata del 2 giugno Segui su affaritaliani.it

MARCHIONNE PUNGE DI Maio - “NON USA FIAT”/ Video - Governo con Fca sulle auto elettriche : "Investimenti insieme" : MARCHIONNE PUNGE Di MAIO: "non usa Fiat". Governo M5s-Lega con Fca sul capitolo auto elettriche, "investimenti insieme" commenta il ministro al Lavoro.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)

Salvini-Di Maio - è nato il governo che non si doveva fare : Il governo più demonizzato, prima di nascere, nella storia delle democrazie liberali dell’occidente alla fine è nato e la vigilia del 2 giugno i suoi ministri hanno giurato davanti al presidente della Repubblica. A giurare nel corso di un ventennio (per limitarsi alla seconda Repubblica) sono sfilati presidenti del Consiglio e ministri tra i più “inimmaginabili”, in primo luogo sotto il profilo dell’onorabilità richiesta ...

Cari Salvini e Di Maio - ora ricordate che i mercati - e i contribuenti - non perdonano : Non contenti, volevano imporre come ministro dell'Economia Paolo Savona, economista dalle posizioni notoriamente anti-euro, per poi meravigliarsi della reazione negativa dei mercati. Meravigliosa la ...

Governo - dopo il giuramento Di Maio esulta : “Ringrazio Beppe”. Salvini : “Italiani vogliono sicurezza” e Tria non risponde : dopo il giuramento i neo-ministri lasciano il Quirinale e sfilano davanti a cronisti per le domande di rito. Visibilmente emozionato Luigi Di Maio che si lascia andare ad un “Grazie Beppe”. Il titolare del Viminale, Matteo Salvini, puntualizza: “Gli italiani ci votato per dare sicurezza. Primo provvedimento? Ho molte idee” mentre Giovanni Tria alle tante domande non risponde L'articolo Governo, dopo il giuramento Di Maio ...