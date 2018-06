Di Maio nomina Sergio Bramini consulente Mise Video | imprenditore fallito per colpa

Governo : Calenda - Di Maio nomina ex capo gabinetto Guidi - paese di Gattopardi : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Governo del cambiamento. Il mio primo atto da ministro fu mandare via Vito Cozzoli capo di gabinetto della Guidi. Vicinissimo all’allora giglio magico, non fu operazione politicamente facile. Rientra in pompa magna come capo di gabinetto di Di Maio. Siamo paese di Gattopardi”. Un tweet di fuoco arriva dall’ex ministro Carlo Calenda e punta dritto il suo successore al Mise, Luigi Di Maio, ...

Governo : Calenda - Di Maio nomina ex capo gabinetto Guidi - paese di Gattopardi : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Governo del cambiamento. Il mio primo atto da ministro fu mandare via Vito Cozzoli capo di gabinetto della Guidi. Vicinissimo all’allora giglio magico, non fu operazione politicamente facile. Rientra in pompa magna come capo di gabinetto di Di Maio. Siamo paese di Gattopardi”. Un tweet di fuoco arriva dall’ex ministro Carlo Calenda e punta dritto il suo successore al Mise, Luigi Di Maio, ...

Di Maio nomina Bramini (l'imprenditore "fallito per colpa dello Stato") consulente | "Il Jobs Act va rivisto" : Il neo ministro subito al lavoro e annuncia: "Via lo spesometro, il redditometro e le spese di settore". L'imprenditore Bramini ("fallito per colpa dello Stato") sarà nominato consulente

Di Maio nomina Bramini (l'imprenditore "fallito per colpa dello Stato") consulente e annuncia : "Il Jobs Act va rivisto" : Il neo ministro subito al lavoro e annuncia: "Via lo spesometro, il redditometro e le spese di settore". L'imprenditore Bramini ("fallito per colpa dello Stato") sarà nominato consulente

Alberto Bagnai - chi è l’economista anti-Euro della Lega/ ‘Nominato’ da Di Maio “odio su Savona? Con me peggio” : Alberto Bagnai, chi è l'economista anti-Euro e senatore della Lega: consigliere di Salvini e "nominato" da Di Maio, «odio e ostracismo su Savona? Con me ancora peggio»(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:08:00 GMT)