Di Maio accelera sull' agenda di governo | Subito il reddito di cittadinanza e lo

(Di domenica 3 giugno 2018) Stop ai vitalizi edi. Da. Luigi Di, neo vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico,di. "Una delle prime cose che faremo - ha annunciato Di- è abolire i vitalizi agli ex parlamentari prrché la delibera è già pronta. Roberto Fico, il nostro presidente della Camera, ci ha lavorato mentre si formava il". "Toglieremo le pensioni privilegiate a chi non le meritava", ha aggiunto durante un comizio.Il neoministro, però, sa bene che il provvedimento sui vitalizi che vorrebbe varare sarebbe quasi certamente osteggiato in sede giudiziaria. Chi vuole mantenere la situazione così com'è sostiene che la pensione è un diritto acquisito che non può essere toccato, altrimenti si rischia una violazione costituzionale. "Facciano pure tutti i ricorsi ...