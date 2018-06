Detective Gallo | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 3 giugno 2018) Dopo The Wardrobe, arriva una nuova avventura grafica Made in Italy che merita la vostra attenzione, ci stiamo riferendo a, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraNel gioco vestiamo i panni di un, chiamato dal suo primo cliente per risolvere un misterioso caso, scoprire l’identità di un brutale assassino di piante e consegnarlo alla giustizia. Il punto di forza dirisiede indubbiamente nel comparto grafico, realizzato in cell shading e ispirato al Topolino (fumetto) che ha accompagnato la crescita di molti. Questa nuova avventura grafica italiana è ambientata in una cittadina i cui personaggi ricordano gli abitanti di Paperopolis, sia in aspetto che carattere, dalla venditrice di dolci all’avido commerciante. Dopo aver assistito ad una cutscene, ci ritroviamo nel ...