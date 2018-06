Danzando Danzando di Cristiano Malgioglio | testo e significato del nuovo tormentone

correttainformazione

(Di domenica 3 giugno 2018)di “”, ilsingolo diin featuring con Fernando Proce. Il brano si candida per essere uno dei prossimi tormentoni dell’estate 2018.torna in radio con “”, la sua nuova super hit estiva La Regina, come lui ama definirsi, è tornata. Dopo il sorprendente e grandissimo successo di “O Maior Golpe Do Mundo – Mi sono innamorato di tuo marito”,ha rilasciato unsingolo intitolato “”. Il brano vede la partecipazione di Fernando Proce, uno dei conduttori radiofonici più apprezzati. I due collaborano nel programma di RTL 102.5 “La Famiglia giù al Nord” in onda ogni martedì dalle 09.00 alle 11.00 e con loro ci sono anche Jennifer Pressman e Silvia Annichiarico. Come ogni Regina che si rispetti ...