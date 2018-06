Dall' Italia alla Juventus | Mandragora si candida

Milan - blitz in Italia di Yonghong Li : il presidente rossonero vara il piano per evitare l’esclusione Dalle Coppe : Yonghong Li è arrivato in gran segreto in Italia per provare a compiere qualche passo avanti per il rifinanziamento che il Milan ha con il fondo Elliott Yonghong Li scende in campo, lo fa in prima persona per evitare dicerie o incomprensioni. Il presidente del Milan è arrivato in gran segreto a Milano, avvisando il solo Marco Fassone e programmando con lui un incontro fondamentale per definire i prossimi passi da compiere verso il ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : ITALIA D’ARGENTO! Farfalle battute Dalla solita Russia : Buongiorno e benvenuti al DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (sabato 2 giugno). Oggi si assegnano le prime medaglie a Guadalajara (Spagna), riflettori puntati sul concorso generale a squadre: dopo l’esercizio di ieri con i cinque cerchi, oggi le varie formazioni ci cimenteranno con tre palle/due funi. L’ITALIA è terza a metà gara, distaccata di sette decimi dalla Russia e di 1.3 punti dalla Bulgaria: un gap ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari da impazzire! È secondo a un colpo da Lee Slattery a un giro Dalla fine : Come pochi mesi fa, meglio di pochi mesi fa, sperando in un epilogo diverso. Francesco Molinari è secondo nell’Open d’Italia a un solo colpo di distanza dal leader, l’inglese Lee Slattery, quando manca un solo giro alla fine del torneo. Pochi mesi fa, nell’edizione 2017 (si giocava ad ottobre), Chicco si trovò a due colpi da Tyrrell Hatton (poi vincitore) a diciotto buche dalla fine ma concluse al sesto posto. Domani la ...

Yanis Varoufakis : «L’uscita dell’Italia Dall’Euro? Sicura - se l’Eurozona non si rinnova» : «L’uscita dell’Italia dall’Euro? Se le politiche dell’Eurozona rimarranno le stesse, è Sicura al 100%. Al contrario, sarà probabile allo 0%». Gioca con le percentuali, Yanis Varoufakis. Lui, che proprio sulle percentuali del debito e della spesa pubblica aveva basato la sua avventura da ministro delle Finanze della Grecia assieme al partito di Tsipras, commenta il nuovo governo italiano alla vigilia del suo tour nel nostro Paese, dove ...

L’equilibrio dell’Italia passa Dalle riforme : Gli Italiani, oggi, sono più poveri di dieci anni fa. Il Pil pro capite dell’Italia è inferiore a quello del 2008, 28.278 euro contro gli attuali 26.641 euro. Questo dato è...

Dalla Ue 2 - 7 miliardi in meno per l’agricoltura italiana : La Commissione europea ha presentato oggi a Bruxelles la sua proposta di riforma per la Pac, la Politica agricola comune, per il 2021-2027: i fondi destinati al nostro Paese calano del 6,9%...

Siracusa. Il professore scappato Dall'inferno del Venezuela alla fame : 'chiedo protezione all'Italia' : alla base di questa crisi è stata la caduta del prezzo del petrolio, risorsa su cui il Venezuela basa il 95% della sua economia. Oggi in Venezuela manca tutto: cibo, medicine, materie prime. Nei ...

Francia Italia formazioni ufficiali : il risultato dell'amichevole in diretta live Dalle 21 : Nonostante non si sia qualificata per la Coppa del Mondo 2018, l'Italia ha segnato in media lo stesso numero di reti a partita della Francia nelle qualificazioni europee , 1.8, . L'Italia arriva a ...

Giovanni Tria : "Nessun in Italia vuole uscire Dall'Euro" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria subito dopo il giuramento manda un messaggio chiaro a Bruxelles: "In Italia non esiste nessuna forza politica che dica di voler uscire dall'euro". Il nuovo inquilino di via XX Settembre prova a rassicurare i mercati e soprattutto l'Europa che aveva messo nel mirino il nostro Paese dopo le voci di un approdo all'Economia del professor Paolo Savona.Poi lo stesso ministro ha aggiunto: "Tra tutti i partiti ...

Il principale quotidiano economico tedesco : "Dall'Italia una lezione ai tedeschi : bisogna restringere l'Eurozona" : Ora a dirlo sono i tedeschi, nella fattispecie il primo quotidiano finanziario - nella sua versione Global in inglese - per capirsi, l'analogo del Sole 24 Ore italiano: "bisogna allentare o restringere l'Eurozona". In un editoriale apparso su Handelsblatt Global, la versione in inglese del principale quotidiano economico tedesco si prende in considerazione l'uscita dell'euro per alcuni Paesi, in particolare quelli del Sud Europa: "Questa ...

Giovanni Tria : "In Italia nessuna forza politica vuole uscire Dall'Euro" : "In Italia non esiste nessuna forza politica che dica di voler uscire dall'Euro". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al ricevimento del Quirinale per le celebrazioni della Festa della Repubblica. Sono queste le prime parole del ministro dopo il giuramento del governo presieduto da Giuseppe Conte.Per il neo-ministro dell'Economia, il primo contatto ufficiale con Bruxelles e i colleghi degli altri Paesi europei è fissato ...