Dai fan ai capi di Stato L' avvocato del popolo al primo bagno di folla

CONCERTO FEDEZ E J-AX - SAN SIRO/ Ieri sera le prove generali - pizza per i fan fuori Dai cancelli (1 giugno) : CONCERTO di FEDEZ e J-AX al San SIRO di Milano. Data del 1 giugno a Milano: scaletta, ospiti, informazioni utili e tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Loredana Lecciso attaccata Dai fan di Romina : interviene Dalla Chiesa : Romina Power, Loredana offesa dai suoi fan: le parole di Rita Dalla Chiesa Loredana Lecciso ha postato pochi minuti fa una foto con sua figlia Jasmine e Al Bano, scatenando l’ira dei fan di Romina Power. La rabbia con cui sono stati scritti alcuni commenti è stata talmente alta che è dovuta intervenire anche Rita Dalla Chiesa attraverso un commento. La foto non aveva nulla a che fare con la cantante statunitense o con il loro contestato ...

Stefano Cucchi - parla un carabiniere in aula : “Massacrato di botte Dai militari” : parla il teste chiave dell'inchiesta Riccardo Casamassima davanti alla prima Corte d'Assise del tribunale di Roma: "Mandolini mi aveva detto quello che era successo a Stefano". Le sue dichiarazioni confermano dunque il pestaggio del giovane geometra romano, arrestato nell'ottobre 2009 e poi morto una settimana dopo in ospedale.Continua a leggere

Liberato in concerto a Napoli : ecco la scaletta e i video postati Dai fan : Il re di Napoli The post Liberato in concerto a Napoli: ecco la scaletta e i video postati dai fan appeared first on News Mtv Italia.

L’hotel in cui alloggia Vasco Rossi a Rimini assediato Dai fan : video dell’incontro col rocker : Preso d'assalto l'hotel scelto da Vasco Rossi a Rimini per alloggiare in città durante le prove del VascoNonStop Live 2018, il nuovo tour negli stadi che porterà il rocker di Zocca in giro per l'Italia dal primo giugno (data zero a Lignano Sabbiadoro il 27 maggio). Da qualche giorno ormai, dopo aver lavorato allo show in studio a Los Angeles insieme alla band e al direttore musicale Vince Pastano, Vasco è tornato in Italia per le prove vere e ...

Una fan a Dybala : “Mi Dai un bacio?” La risposta è da ridere [VIDEO] : Stagione altalenante per l’attaccante Paulo Dybala, dopo un inizio veramente importante il calciatore argentino non è stato grande protagonista a causa di qualche infortunio di troppo e per le scelte del tecnico Allegri che non sempre ha dato fiducia al calciatore. Adesso spera di raggiungere importante traguardi ma nel frattempo è protagonista anche fuori dal campo. Una fan al calciatore: “Mi dai un bacio?” La risposta è da ...

L’app Fantozzi Soundboard permette di ascoltare le celebri frasi tratte Dai film con Paolo Villaggio : Fantozzi Soundboard è un'applicazione che permette di riascoltare le mitiche frasi della saga di film del tragicomico ragionier Ugo Fantozzi interpretato da Paolo Villaggio. Oltre alle frasi di Fantozzi sono presenti anche quelle di altri personaggi della serie come la collega Signorina Silvani, l'organizzatore di "atroci" manifestazioni ricreative ragionier Filini e l'immancababile "Megadirettore Galattico". L'articolo L’app Fantozzi ...

L'arresto di Stefano Ramunni/ Giulio Golia torna sulle imprese del truffatore Dai "cento" nomi (Le Iene Show) : L'arresto di Stefano Ramunni, Giulio Golia torna sulle imprese del truffatore dai "cento" nomi. Finalmente è stato fermato, l'inviato riuscirà a parlarci finalmente? (Le Iene Show)(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:17:00 GMT)

Continua la polemica su Biondo e Heather Parisi ad Amici - la ballerina insultata Dai fan : “Fermate questo gioco al massacro” : Prosegue senza sosta la polemica attorno Biondo e Heather Parisi ad Amici di Maria De Filippi: la bufera mediatica attorno al caso Biondo- Parisi non accenna ad arrestarsi. Dopo la puntata del serale di Amici andata in onda sabato 21 aprile su Canale Cinque, è polemica sui social per la lite avvenuta tra la giudice in commissione esterna Heather Parisi e il concorrente della squadra Bianca Biondo. Quest'ultimo, durante le esibizioni in terza ...

Bufera sul raduno di Laura Pausini - fan scontenti dopo l'annuncio della data scomparso Dai social : In più, il raduno è fissato a qualche giorno dalla partenza del tour mondiale dal Circo Massimo, che continuerà in tutto il mondo per poi tornare in Italia per la leg nei palasport. In queste ore è ...

Bufera sul raduno di Laura Pausini - fan scontenti dopo l’annuncio della data scomparso Dai social : Il raduno di Laura Pausini finisce nel caos. dopo l'annuncio dell'incontro speciale con gli iscritti al fan club, sembra che i seguaci dell'artista di Solarolo non abbiano gradito la scelta di organizzare in un giorno infrasettimanale, con un evento fissato al Pala Arrex di Jesolo. Le lamentele si sono sprecate, tra chi non potrà partecipare per lavoro o per altri motivi personali, talvolta accompagnate da richieste e pretese assurde ...