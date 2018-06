Da Pirlo a Batistuta e Gilardino | i nuovi mister del calcio

Figc - nuovo corso allenatori : ci sono anche Pirlo - Batistuta e Gilardino : COVERCIANO - Lunedì prossimo, nelle aule di Coverciano , partirà il corso speciale per allenatore riservato ad ex calciatori professionisti. Il corso avrà un programma didattico di 210 ore di lezione ...

Pirlo - Gilardino - Batistuta : ecco gli iscritti ‘illustri’ al corso d’allenatore di Coverciano : Ex campioni sul campo, futuri allenatori di spessore: Pirlo, Gilardino e Batistuta tra i corsisti della Figc di un certo spessore Pirlo, Gilardino, Batistuta, ma anche Chamot, Thiago Motta e tanti altri ex calciatori illustri. Il sito ufficiale della Figc ha diffuso un comunicato in merito ai futuri allenatori. “Inizierà lunedì prossimo 4 giugno, nelle aule del Centro Tecnico Federale di Coverciano, il corso speciale per allenatore ...