Crolla una porzione di falesia del Conero tra Sirolo e Numana | tanta paura tra i bagnanti

Castello di Drena - Crolla una parte del muro : Drena. Paura a Drena dove all'improvviso ha ceduto un muro dell'antico Castello con i pezzi che sono scivolati lungo il pendio. Il fronte del crollo è di circa duecento metri. Per fortuna nessuno è ...

Scampata tragedia a Jesolo : Crolla un terrazzino in una psicina : Sulle 16.30 un poggiolo si è staccato dal quinto piano di un labergo, finendo sulla sottostante piscina. Dieci minuti prima del crollo c'erano dlele persone su quel punto

La Borsa può Crollare anche senza una recessione economica? : Non sempre mercati e Pil vanno a braccetto: nel 2009 gli Stati Uniti erano in recessione ma lo S&P500 balzò in alto del 26,2%;?nel 2000 l’economia cresceva del 3% mentre Wall Street crollava a -9%. Perché queste divergenze? E cosa significano per il nostro portafoglio?...

Livorno - Crolla pavimento a scuola : volo 3 metri del prof/ Video - condizioni fortunatamente non gravi : Livorno, crolla il pavimento a scuola, prof cade al piano di sotto: volo di 3 metri e trauma alla scapola. Il docente ha superato una zona interdetta per aprire una finestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 21:42:00 GMT)

Bari - tribunale ad un passo dalla chiusura : rischia di Crollare - via all'inchiesta : Nelle prossime ore l'intero palazzo potrebbe essere sgomberato per il rischio crolli. A dirlo, confermando le indiscrezioni delle ultime ore, il sindaco di Bari Antonio Decaro che ha parlato di ...

Livorno - Crolla il solaio di una scuola : professore vola giù da tre metri : L'incidente questa mattina poco dopo le otto all’istituto professionale Colombo. L'insegnante è entrato in una zona non accessibile. Non è grave

Crolla solaio di una scuola - prof cade da 3 metri : Livorno, 23 mag. - (AdnKronos) - Un solaio all'esterno di un laboratorio d'informatica dell'istituto professionale 'Colombo' a Livorno è Crollato questa mattina intorno alle 8,20. Da quanto si apprende, un docente è caduto da un'altezza di circa 3 metri e avrebbe riportato traumi alla schiena. L'uom

Giro d'Italia - una stella in rosa brilla a Sappada : Simon Yates vince con un'impresa e fa saltare il banco - Crollano Froome e Dumoulin : Un successo emozionante e travolgente quello del giovanissimo inglese che sta appassionando milioni di tifosi in tutto il mondo. Male Dumoulin che perde oltre 40 secondi, ancora peggio Chris Froome ...

Crolla balcone di una palazzina : 5 feriti : Cinque persone sono rimaste ferite nel crollo di un balcone al primo piano di una palazzina a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti affidandoli al ...

Catanzaro - Crolla il balcone di una palazzina al Lido : cinque feriti : Stavano chiacchierando sul balcone, quando la struttura ha ceduto. cinque persone sono rimaste ferite nel crollo di un piccolo terrazzino al primo piano di una palazzina a Catanzaro Lido. Sul posto ...