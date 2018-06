Ancona - Crolla a terra mentre fa jogging e muore tra la gente sul lungomare : Si è accasciato all'improvviso mentre camminava sul lungomare Buglioni di Marina , Ancona , . Non c'è stato nulla da fare per Fabio Taccalite, storico panettiere di Agugliano morto ieri mattina. Il ...

Jesolo - il terrazzo Crolla e finisce in piscina : tanta paura all'hotel Albatros : Il terrazzo appena costruito cede all'improvviso e finisce nella piscina , dove per fortuna in quel momento non c'è nessuno: tragedia sfiorata a Jesolo . Poteva avere conseguenze terribili l'incidente ...

Crolla terrazzo - anziano vola in strada : ANSA, - LECCO, 13 MAG - Oggi a Lecco il basamento di un terrazzo si è staccato all'improvviso e ha trascinato con sé in una caduta di tre metri, un uomo di 73 anni. Si è sfiorata la tragedia questa ...

Callum Hawkins come Dorando Pietri/ Video - maratoneta scozzese Crolla a terra mentre era in testa : Video, Callum Hawkins ha avuto un malore alla maratona dei Giochi del Commonwealth, mentre era in testa e si avviava alla vittoria: purtroppo per lui non è riuscito a terminare la gara(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:00:00 GMT)