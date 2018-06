Così la letteratura mi ha salvato la vita

ilgiornale

(Di domenica 3 giugno 2018) Eleonora Barbierinostro inviato a ParigiA piedi nudi nel loft. Emmanuel Carrère apre la porta del suo appartamento parigino. "Attenzione al gradino". In effetti la casa è piena di gradini, piena di bianco, piena di luce, piena di tende svolazzanti; in bagno c'è la statuetta di un premio, sotto il tavolo trasparente i sandali Birkenstock, abbandonati lì. Per il resto lui è vestito in modo impeccabile, camicia in lino scura, pantalone a sigaretta. Molto bourgeois bohémien, categoria a cui oramai Carrère appartiene anche per collocazione geografica, dopo avere traslocato dal XVI arrondissement, la casa di famiglia, il quartiere dell'intellighenzia parigina, al X, a due passi dal Centre Pompidou e dai localini di Saint Denis. Sessantenne di successo, figlio dell'élite culturale (la madre, storica di fama, è segretaria perpetua dell'Académie française), autore di bestseller come Limonov e ...