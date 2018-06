Cortina-Dobbiaco Run | la diciannovesima edizione vede la vittoria del keniano Paul Tiongik

sportfair

(Di domenica 3 giugno 2018) Ilvince la 19^dellaRun con il tempo di 1:35’27’’ Questa mattina sono partiti, all’ombra del campanile did’Ampezzo, oltre 3300 runner. I corridori, provenienti da tutta Italia, hanno affrontato i trenta chilometri immersi nello spettacolo naturale delle Dolomiti, un “viaggio” lungo il vecchio tragitto della ferrovia che univa la regina delle Dolomiti,d’Ampezzo a. Dopo il trasferimento dei corridori dallo Stadio Olimpico alla linea di partenza situata in Corso Italia, alle 9.30 precise è stato dato il via al primo gruppo di runner. Nei primi chilometri sono stati, Rono Julius Kipngetic, Mburugu James Murithi, Ahmed Nasef, Mutai Ken Kibet, Said Budalia, e Kemboi Jonah Kiplagat a prendere il comando della gara, ma non appena la strada ha iniziato a salire verso il passo Cimabanche, ...