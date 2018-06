Corpus Domini | cos’è? Diretta streaming video da Ostia | Papa | “basta soprusi | Gesù ci

Corpus Domini : significato - origine e mistero della festa : La ricorrenza, che celebra l'Eucarestia quale presenza reale di Cristo, venne introdotta per la prima volta in Belgio nel 1246 dopo la visione mistica di una monaca agostiniana, Giuliana di Retìne. ...

Papa : Corpus Domini insegna accoglienza : 12.50 La festa del Corpus Domini "ci insegna a diventare più accoglienti e disponibili verso quanti sono in cerca di comprensione,di aiuto,e sono emarginati e soli".Lo ha detto il Papa all'Angelus, annunciando che stasera sarà alla processione per il Corpus Domini a Ostia. Bergoglio si è detto vicino ai"vescovi del Nicaragua" ed ha chiesto che "cessi ogni violenza e si ripristinino le condizioni per il dialogo". "La Chiesa è sempre per il ...