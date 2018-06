Corea del Nord - media : 'Assad prepara incontro con Kim' : Il presidente siriano Bashar al-Assad ha in programma un summit a Pyongyang con il leader NordCoreano Kim Jong-un. Lo rende noto l'agenzia Kcna riportando le parole di Assad: "Visiterò la Corea del ...

Presidente Trump : “La Corea del Nord vuole la denuclearizzare” : Presidente Trump: “La Corea del Nord vuole la denuclearizzare” Presidente Trump: “La Corea del Nord vuole la denuclearizzare” Continua a leggere L'articolo Presidente Trump: “La Corea del Nord vuole la denuclearizzare” proviene da NewsGo.

Corea del Nord - Trump incontra Kim Jong-Un/ Ultime notizie - "Ci vediamo il 12 giugno a Singapore" : Corea del Nord, Trump incontra Kim Jong-Un: "Ci vediamo il 12 giugno", si terrà a Singapore l'atteso vertice tra i leader di Usa e Pyongyang. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:15:00 GMT)

Presidente Trump : 'La Corea del Nord vuole la denuclearizzare' : "La Corea del Nord vuole fare la denuclearizzazione ". Lo ha detto il Presidente americano Donald Trump dopo l'incontro alla Casa Bianca con il braccio destro del leader NordCoreano Kim Jong-un. Lo ...

Perché Pompeo ha invitato a cena il capo delle spie nordCoreane : Roma. Quando a febbraio si era sparsa la voce che alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang – quelle del “disgelo”– la Corea del nord avrebbe mandato Kim Yong-chol, anche tra i più aperti al dialogo qualcuno aveva storto il naso. Non solo Perché Kim non ha la fama di essere

Corea del Nord - braccio destro di Kim arrivato a New York : Corea del Nord, braccio destro di Kim arrivato a New York Corea del Nord, braccio destro di Kim arrivato a New York Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, braccio destro di Kim arrivato a New York proviene da NewsGo.

Corea del Nord - Lavrov a Pyongyang in vista di vertice Kim-Trump : Corea del Nord, Lavrov a Pyongyang in vista di vertice Kim-Trump Corea del Nord, Lavrov a Pyongyang in vista di vertice Kim-Trump Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Lavrov a Pyongyang in vista di vertice Kim-Trump proviene da NewsGo.

Diplomazie attivissime sulla Corea del Nord : Kim vede Lavrov - il suo braccio destro incontra Pompeo : In attesa di novità sull'incontro fra Donald Trump e Kim Jong Un, inizialmente previsto per il 12 giugno a Singapore, ma poi di fatto congelato, si muove la Russia. Il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, giunto oggi in Corea del Nord su invito della controparte Ri Yong-ho, ha incontrato il leader NordCoreano. Lavrov ha invitato a Mosca Kim Jong-un, sottolineando che il Cremlino è "interessato alla pace e al progresso ...

Corea del Nord - Lavrov a Pyongyang in vista di vertice Kim-Trump : Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato in Corea del Nord su invito della controparte Ri Yong Ho, nel mezzo dei preparativi del summit tra il presidente Donald Trump e il leader Kim ...

Casa Bianca : “Segni di progresso verso vertice con Corea del Nord” : Casa Bianca: “Segni di progresso verso vertice con Corea del Nord” Casa Bianca: “Segni di progresso verso vertice con Corea del Nord” Continua a leggere L'articolo Casa Bianca: “Segni di progresso verso vertice con Corea del Nord” proviene da NewsGo.

Papa : atleti di Corea del Nord e del Sud insieme all'udienza generale : Uno solo è lo Spirito , cfr 1 Cor 12,4, , ma venendo a noi porta con sé ricchezza di doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e santo timore di Dio, cfr Rito della ...

Chi sono gli hacker della Corea Nord : (foto: Getty Images) La Corea del Nord è la più imponente potenza dell’hacking mondiale. Gli hacker sono istruiti dal Reconnaissance General Bureau, l’agenzia di intelligence nazionale che guarda all’estero, l’omologo della Cia americana. Quando sono pronti per l’impiego, gli hacker vengono dislocati fuori dai confini, di norma nei paesi che hanno le migliori infrastrutture internet e dai quali possono sferrare attacchi di ogni sorta ...

Corea del Nord - il braccio destro di Kim sbarca negli Usa. In gioco il summit di Singapore : ... ben consapevoli però del trionfo estetico che rappresenterebbe per entrambi un'eventuale stretta di mano immortalata dai fotografi di mezzo mondo. Ma il viaggio di Kim Young Chol è molto più di una ...

Usa e Giappone contro Corea del Nord : "La denuclearizzazione è obbligatoria" : Il presidente degli Usa Donald Trump e il primo ministro Giapponese Shinzo Abe hanno una priorità comune ora: imporre lo smantellamento di tutto l'arsenale nucleare di Pyongyang . La comunione di ...