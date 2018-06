CoolPaintr VR - recensione

eurogamer

(Di domenica 3 giugno 2018) PlayStation VR non è solo giochi, ma anche esperienze. Chi critica la periferica Sony per la scarsa affluenza di titoli Tripla A sbaglia, perché nei meandri del PlayStation Store si nascondono piccole perle in grado di trasportare il giocatore in mondi incredibili, magari non in 4K o con il vantaggio dell'HDR, ma comunque unici. È il caso di Everest VR, che ci consente di arrivare oltre quota 8.000 metri rimanendo comodamente seduti sul divano, o di Chernobyl VR Project, che ci proietta nell'inferno di Prypyat e dintorni senza il rischio di assorbire pericolose radiazioni.L'elenco potrebbe continuare e tra le ultime uscite vale la pena segnalare questoVR. Il titolo rende abbastanza chiaro il suo obiettivo: farci diventare pittori virtuali immergendoci direttamente nella tela, mettendoci in mano pennelli che hanno la forma di un PlayStation Move e dando il massimo spazio ...