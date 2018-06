Conte | prima la fiducia | poi il G7 in Canada

Lorenzo Fontana - il fondamentalista cattolico : prima spina per il Governo Conte Video : 4 Nelle lunghe ed articolate trattative per formare il nuovo Governo [Video], Matteo Salvini ha vinto un paio di fondamentali battaglie. La prima era scontata, l'attribuzione alla sua persona della titolarita' del Viminale. Immigrazione e sicurezza, temi cari alla Lega il cui leader, ora, potra' sviluppare in prima persona. Ma se questo non ha sorpreso nessuno Salvini all'Interno era un'ipotesi che circolava anche quando Di Maio ...

2 giugno - prima uscita pubblica per il governo Conte : "E' la festa di noi tutti" : Le celebrazioni del 72esimo anniversario della nascita della Repubblica sono anche la prima uscita pubblica del neonato esecutivo Lega-M5s guidato da Giuseppe Conte. La giornata del 2 giugno si è aperta con il messaggio...

Governo - prima uscita da premier per Giuseppe Conte : “Due giugno è la festa di tutti noi” : Un 2 giugno più importante del solito, per festeggiare i 78 anni di storia della Repubblica italiana. Dopo giorni di tensione politica, durante i quali anche l’operato della più alta carica dello Stato, il presidente Sergio Mattarella, era stato messo in dubbio, portando l’Italia sull’orlo della crisi istituzionale, il varo del Governo Conte ha abbassato i toni. E ora la ricorrenza del referendum del 1946 che trasformò il ...

Conte - prima uscita pubblica : 'Fidatevi di noi' : Stamani il 'quasi' presidente del Consiglio, davanti alla Camera ha incontrato i lavoratori Fedex e Melegatti a rischio licenziamento - La prima uscita pubblica del 'quasi' presidente del Consigli è ...

La prima uscita di Conte. A Montecitorio si è fermato ad ascoltare i lavoratori in crisi. «Non sono un grande» : Giuseppe Conte alla sua prima uscita da premier è stato fermato fuori Montecitorio da un gruppo di lavoratori con i quali sui è fermato a parlare. Si tratta di una delegazione di lavoratori dell'...

Uno studente chiama Conte mezz'ora prima dell'incarico : 'Ecco di cosa abbiamo parlato' : C., 17 anni e una forte passione politica, non ha rinunciato all'ultimo tentativo e ha chiamato Conte pochi minuti prima della salita al Colle. 'Mi incuriosiva scoprire cosa aveva votato al ...

Pizza - selfie e strette di mano. VIDEO Prima serata da premier per Conte : Una passeggiata e una Pizza vicino casa. Ha trascorso così la sua Prima serata da premier, Giuseppe Conte, che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai tanti giornalisti che lo seguivano. "La Prima Pizza da premier? Come da cittadino normale", ha detto soltanto. Segui su affaritaliani.it

Pizza - selfie e strette di mano Prima sera da premier per Conte Un passante : "Viva Cottarelli". VIDEO : Una passeggiata e una Pizza vicino casa. Ha trascorso così la sua Prima serata da premier, Giuseppe Conte, che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai tanti giornalisti che lo seguivano. "La Prima Pizza da premier? Come da cittadino normale", ha detto soltanto. Segui su affaritaliani.it

Sondaggi - la Lega si mangia la destra : +3% in 7 giorni - è al 27 - 5 e Contende il primato al M5s (che scende sotto il 30) : Se dal caos istituzionale del governo M5s-Lega saltato all’ultimo minuto esce un vincitore, quello è certamente Matteo Salvini. Almeno secondo i Sondaggi: secondo i dati di Swg per il TgLa7 la Lega non solo aumenta di altri 3 punti in una settimana (un’enormità per un periodo di tempo così breve), ma ora è arrivato a contendere allo stesso Movimento Cinque Stelle il primato tra le forze politiche. I Cinquestelle, infatti, registrano ...

Governo - Conte al Quirinale. Prima di lui da Mattarella Salvini e Di Maio. M5S 'Il Colle ha posto veto su Savona' : Si era parlato anche di un ruolo di viceministro dell'Economia affidato alla pentastellata Laura Castelli , con ampie deleghe: un modo per depotenziare i poteri di Savona. Un'ipotesi, questa, poi ...

Governo : Conte al Colle - prima di lui anche Salvini e Di MaioSPECIALE TGLA7 #maratonamentana : Secondo fonti autorevoli la tensione è altissima e la situazione ancora molto complicata SEGUI LA DIRETTA - Quando tutto sembrava vicino alla conclusione per la formazione del nuovo Governo, la ...

Governo in bilico. Salvini e Di Maio al Colle prima di Conte. Ma è ancora stallo su Savona : L'obiettivo era sciogliere il nodo politico sul ministero dell'Economia che i due leader volevano affidare al professor Paolo Savona. Ma il comunicato emanato stamattina dal prescelto proprio con la ...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione sul colloquio con Luigi Di Maio : perché è andato prima di Conte : Un'ora prima della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha incontrato il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Lo riferisce Skytg24. L'incontro al Colle non ...

Prima di Conte c’è già stato Di Maio al Colle : Le regole sono tutte saltate. Il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a quanto si apprende, è stato a