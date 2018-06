Come trasformare Milano in una città ciclabile

Come trasformare il MacBook in un computer da gioco : Finalmente anche il MacBook diventa una macchina da gioco. Ricordi i tempi in cui, fiero del tuo computer con la Mela sopra, avevi un’unica remora. Si avviava velocemente, le performance, anche dopo anni, rimanevano ottime, per le applicazioni grafiche poi andavi in brodo di giuggiole ma… giocarci proprio no. Oltre ad avere infinitamente meno titoli, il tuo MacBook non era espandibile. Questo però valeva fino a ieri. Oggi infatti ...

Come trasformare Windows in Mac : Il fascino del Mac colpisce sempre un po’ tutti. L’ultima passeggiata in un centro commerciale, probabilmente, è finita con il testare incessantemente un OS elegante ed interessante. Gli smanettoni ed amanti di macOS non devono però arrendersi all’ interfaccia grafica di Windows. Esiste un modo per poter trasformare Windows in Mac. Non letteralmente, ma di camuffarlo e dargli un aspetto diverso e più soddisfacente. Il software ...

Genova - ecco Come trasformare una baraccopoli in orti urbani : Continua la guerra condotta dal Comune di Genova contro l'illegalità e l'incuria. Se serve, anche con le ruspe. Sulle alture del quartiere di Cornigliano, nei pressi della collina degli Erzelli, è stata sgomberata una baraccopoli abusiva composta da 17 casupole in legno. Un dormitorio totalmente privo di allacci fognari e servizi igienici, occupato da alcune famiglie rom.Una volta bonificata grazie all'intervento dei mezzi delle municipalizzate ...

Ikea - Come trasformare la casa in un’oasi di relax : La sveglia, un caffè al volo, la sfida al traffico e ai mezzi per arrivare al lavoro. E poi una giornata in cui dividersi tra consegne, riunioni, imprevisti. Quando rientriamo a casa sentiamo il bisogno di ritrovare la calma, il tempo, ma a volte non riusciamo a staccare la spina. Nel report Life at home del 2017, Ikea ha individuato tre fattori chiave che limitano la nostra sensazione di essere mentalmente presenti a casa. LEGGI ANCHE14 segnali ...

Come trasformare il sushi in un alimento davvero salutare : Il sushi fa bene? O meglio, ciò che si dice sul sushi, cioè che sia il cibo della salute, del benessere e della longevità, è corretto? Preparato con pesce fresco, avvolto in un sottile strato di alghe o di riso e presentato sotto forma di piccoli rotolini: tutto lascerebbe pensare a una specie di superfood. E invece, Come ha fatto notare Time, gli esperti avvertono di non attendersi chissà quali benefici, specialmente per il proprio girovita. Di ...

Come trasformare uno smartphone in un marcatempo : Il proprio smartphone può diventare un utile strumento di lavoro e di gestione del tempo, soprattutto se lo si trasforma in un marcatempo. In particolare, grazie ad una applicazione nuova chiamata ...

Come trasformare un acquario dolce in marino : Come trasformare un acquario dolce in marino: consigli pratici e fai da te per convertire un acquario di acqua dolce in un acquario di acqua salata, pronto ad accogliere coralli e pesci tropicali. (altro…) The post Come trasformare un acquario dolce in marino appeared first on Idee Green.

Nintendo Labo : un nuovo video mostra Come trasformare Switch in una chitarra elettrica : Vi avevamo già raccontato sulle nostre pagine delle incredibili potenzialità di Nintendo Labo, che grazie alla funzione Toy-Con Garage permette di programmare liberamente Nintendo Switch per moltiplicarne gli utilizzi. Nintendo ha recentemente pubblicato un nuovo video, segnalato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, che mostra come trasformare la console in una chitarra funzionante a tutti gli effetti.Per farlo, avremo bisogno soltanto di 6 ...